Garnalenvissers voeren in Den Oever actie tegen groene eisen Waddenvereniging

De Waddenvereniging stapt naar de rechter in een poging het gedogen van de garnalenvisserij op de Waddenzee te stoppen. ‘Als de rechter de anti-visserijcoalitie in het gelijk stelt en de garnalenvisserij verbiedt, is dat in Noord-Holland, Friesland en Groningen einde verhaal voor honderden gezinnen die afhankelijk zijn van de garnalenvisserij. Naast visserijfamilies zullen ook talloze toeleveranciers hard worden getroffen’, schrijft EMK-vissers op Facebook.

‘We zijn gedwongen een keihard noodsignaal te laten horen’, zegt de Wieringer garnalenvisser Cees Meeldijk. ‘Bij een visverbod blijven vissers brodeloos achter. Den Oever, Harlingen, Lauwersoog en Zoutkamp, onze laatste noordelijke visserijgemeenten, zullen doodbloeden. De Waddenvereniging zegt dat dit niet de bedoeling is, maar wij beoordelen natuurorganisatie op hun daden en niet op hun woorden.’

Publieksvriendelijk

Meeldijk benadrukt dat het om publieksvriendelijke acties gaat: ‘Om 12.00 uur precies willen we de noodkreet laten horen met scheepstoeters en zullen rookpotten en stadionfakkels worden aangestoken. Alle boeren uit de regio zijn uitgenodigd en velen komen. Het wordt iets groots, we gaan ook de schepen aan elkaar vastbinden.’