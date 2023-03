Actievoerende vissers blij met eerste reacties op brandbrief ‘Onze Visserij’

Noodtoestand

Evert de Blok, woordvoerder van de vissers die met een brief aan de koning de ‘noodtoestand’ hebben uitgeroepen, is blij met de reacties op het protest van SGP en VVD. De SGP gaat een motie indienen en Tweede Kamerlid Peter Valstar van de VVD heeft de brief geagendeerd voor de commissievergadering van het ministerie van LNV.