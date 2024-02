Rijkswaterstaat: schade brug Schuilenburg groot, voorlopig geen wegverkeer

De draaibrug van Schuilenburg is fors beschadigd door de aanvaring van zaterdagavond 3 februari. Toen voer een binnenvaartschip in volle vaart tegen de gesloten brug. De brug is niet meer bedienbaar en daarom voorlopig volledig gestremd voor het wegverkeer. De vaarweg is wel vrij voor de scheepvaart.

Rijkswaterstaat doet op dit moment nog verder onderzoek uit naar de exacte schade. Zo gaat een duikteam komende week nog de fundering van de brug inspecteren. Zodra hier meer over bekend is, kan een inschatting worden gemaakt over de duur van de herstelwerkzaamheden.

Volgens het dienstrooster wordt de brug tussen zaterdagavond 22:00 uur en zondagochtend 06:00 uur niet bediend, maar dat heeft de schipper mogelijk over het hoofd gezien. Buurtbewoners zeggen dat hij in slaap is gevallen. Het 85 meter lange schip voer zaterdag volgens ooggetuigen in volle vaart tegen het brugdek.

Acht weken

Rijkswaterstaat laat aan de Leeuwarder Courant weten dat het herstel wel acht weken kan duren. Er is schade ontstaan aan de tandwielkast en constructie van de brug. ‘We verwachten dat het herstel een flink aantal weken gaat duren. We schatten dat nu in op acht weken, maar omdat we niet precies weten hoe bijvoorbeeld de fundering is, houden we een slag om de arm.’

De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Uit een blaastest blijkt dat de schipper niet teveel had gedronken. ‘Maar hoe en wat verder, daar doen we nog onderzoek naar. We zijn in gesprek met de schipper, kijken naar het schip en naar technische zaken.’

Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen voorlopig niet over de brug van Schuilenburg. Verkeer wordt omgeleid via Kootstertille. Rijkswaterstaat inventariseert met omwonenden of aanvullende voorzieningen nodig zijn om de overlast te verminderen.