Stuurhut binnenvaartschip compleet weg na aanvaring met spoorbrug Zutphen

De complete stuurhut van een Nederlands binnenvaartschip is in de IJssel terechtgekomen na een aanvaring met de weg- en spoorbrug bij Zutphen. Het ongeluk gebeurde even na 22.00 uur donderdagavond. Van de twee opvarenden raakte de schipper gewond.

De houten stuurhut kwam door aanvaring compleet los van het schip en belandde in het water. De besturingsconsole van het schip bleef heel, waardoor de schipper nog zelfstandig naar een aanmeerplek een paar honderd meter verderop kon komen.

Hulpdiensten rukten massaal uit. De brandweer kwam met een boot naar een nabijgelegen haven, om vanuit daar ambulancepersoneel naar het getroffen schip te kunnen vervoeren. Het scheepvaartverkeer op de IJssel werd volledig stilgelegd omdat de stuurhut mogelijk ergens zou drijven en andere scheepvaart in gevaar zou kunnen brengen. Ook werd het treinverkeer platgelegd om te controleren of het spoor op de brug niet was beschadigd. Wegverkeer kon de brug wel blijven passeren.

Brandweerboot

Het ambulancepersoneel heeft eenmaal aan boord van het binnenvaartschip de verwondingen, van de schipper, waaronder een hoofdwond, behandeld. Voor verdere controle zou de man nog naar een huisartsenpost moeten. Omdat het binnenvaartschip op een plek lag die niet vanaf de wal te bereiken was, maar alleen met een kleiner bootje, werd besloten om een huisarts naar het schip te laten komen, omdat de schipper anders na het bezoek aan het ziekenhuis niet meer terug aan boord zou kunnen komen. De brandweerboot heeft de huisarts overgezet.

Een Officier van Dienst van Rijkswaterstaat geeft aan dat het schip een officieel vaarverbod heeft gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en voorlopig niet verplaatst mag worden. Het schip ligt nu op een plek waar normaal gewacht wordt tot de brug geopend is en ligt daar voorlopig veilig. Vrijdag zal in de loop van de dag verder onderzoek naar de oorzaak worden gedaan door de ILT en wordt ook bekeken of het schip op eigen kracht naar een werf kan varen, of gesleept moet gaan worden.

Nautisch expert Sanders Wels: ‘Veel bruggen zijn niet meegegroeid met de schaalvergroting van de binnenvaart. De oude bruggen in Zutphen zijn koploper in dat risico. Dat komt mede omdat schippers daar te maken hebben met een lage doorvaarthoogte en een flinke stroming van de rivier bij hogere waterstanden. Het zijn ook bijna altijd afvarende schepen die betrokken zijn bij aanvaringen met deze bruggen. Voordat je aan de reis begint moet je bekend zijn met de maximale hoogte van je schip én met de hoogte van het vaste gedeelte van de brug. Op de IJssel in Zutphen staan peilschalen op 1000 meter vóór de bruggen waarop je die hoogte van de brug kunt aflezen. Naast andere mogelijkheden blijken veel schippers gebruik te maken van teletekst, pagina 720, waar de waterstanden en brughoogtes te lezen zijn. Daar staan de brughoogtes in van Zutphen van 07.00 uur, alsmede alle waterstanden, ook de actuele waterstand van Zutphen. Als doorvaren van het vaste gedeelte niet mogelijk is, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het hefgedeelte van de brug.’

.Het treinverkeer tussen Zutphen en Arnhem / Apeldoorn heeft tot het einde van de dienstregeling, kort na middernacht, stil gelegen. De NS heeft bussen ingezet om de gestrande passagiers te vervoeren.

Het is overigens bepaald niet de eerste keer dat een schip in aanvaring komt met deze brug. Op 24 februari 2022 verloor eveneens een binnenvaartschip de stuurhut. Een jaar eerder, op 22 juli 2021, ging het zelfs twee keer op 1 dag mis. Eerst kwam een plezierjacht klem te zitten onder de brug, later op de dag verloor wederom een binnenvaartschip de stuurhut. Ook op 19 maart 2021 en 12 juni 2020 ging het mis met stuurhutten van binnenvaartschepen.