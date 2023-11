Canopée in het zonnetje en proosten op samenwerking: Kijk Schuttevaer Live vanaf Europort (dag 2) terug

Een historisch momentje tijdens de tweede uitzending van Studio Schuttevaer Live op Europort: Michiel Smit (Zero Emission Services), Marnix Vos (Nedcargo International) en Jan-Jaap Kroft (BCTN Network of Inland Terminals) tekenen tijdens de uitzending een contract voor de ombouw van het containerbinnenvaartschip Den Bosch Max Groen, dat vanaf april batterij-elektrisch op ZESpacks gaat varen.

Het is het tweede schip dat gaat varen op de ZESpacks. ‘Maar, het wordt het eerste dat gaat varen op de tweede generatie ZESpacks. Met meer vermogen en een betere stroomaansluiting’, aldus Smit. Een nieuw schip op batterijcontainers betekent ook nieuwe oplaadpunten. ‘Die komen in het centrum van Rotterdam, Alblasserdam, Den Bosch en in Moerdijk.’

Het schip keert in april volgend jaar terug in de vaart. Voor BCTN smaakt de ombouw naar meer. ‘We lopen al heel lang redelijk voorop met verduurzaming van onze schepen. Dit is een belangrijke stap. We willen meer samenwerking als deze, ook met deze groep’, stelde Kroft.

Echte blikvanger

Ook Neptune-directeur Benjamin Grefkens schuift aan bij host René Quist en tafelheer Marco Hoogendoorn, directeur van Holland Shipyards Group. Scheepsbouwer Grefkens won maandagavond de Ship of the Year Award tijdens het Maritime Awards Gala met het bijzondere zeeschip Canopée.

De redactie van Schuttevaer had de uitverkiezing van de Canopée al voorspeld en ook tafelheer Marco Hogendoorn twijfelde daar niet aan. ‘Ik heb van tevoren ook al tegen Benjamin gezegd dat ik vond dat hij het verdiende. En daar was geen woord aan gelogen. Het is echt een blikvanger.’

Wings

Volgens Grefkens was de combinatie van systemen van de Canopée doorslaggevend. ‘De combinatie van zeilssysteem en schip, de samenwerking ervan en de unieke toepassing in het transport, waar uiteindelijk Europese raketten mee worden vervoerd. Dat is toch wat doorslaggevend is geweest voor de prijstoekenning, vertelde de jury.’

En die zeilen zijn erg bijzonder. ‘Dat zijn niet zeilen zoals we die kennen, het zijn een soort wings’, legt Grefkens uit. ‘Ze leveren wel een behoorlijke voortstuwende kracht, waardoor je varend de motor kunt uitzetten of met heel weinig vermogen toch de cruisesnelheid van 16 knopen kunt halen.’

‘Elk bedrijf een digitaal vraagstuk’

‘Digitalisering is een van de belangrijkste thema’s binnen de scheepvaart’, vertelde Dominique Nieuwpoort van Digitalzh in haar gesprek met Quist en Hoogendoorn. Zij helpt maritieme MKB-bedrijven in Zuid-Holland bij het digitaliseren van hun bedrijfsvoering. ‘Elk bedrijf heeft een digitaal vraagstuk. Dat kan heel breed zijn, van sales en engineering tot productie en aftersales.’

Nieuwpoort ziet veel kansen voor digitalisering in de maritieme sector. ‘Een van de kansen is robotisering. Dat kan bedrijven helpen efficiënter te werken en de kosten te verlagen.’

Hoogendoorn ziet dat ook en wees erop dat de perfecte lasrobot in de scheepsbouw nog steeds niet is gevonden. Nieuwpoort adviseerde die ontwikkeling gezamenlijk aan te pakken, maar daar zijn scheepsbouwers tot nu toe niet echt op gericht, aldus Hoogendoorn.

Een andere kans is het gebruik van big data. ‘Met big data kunnen bedrijven hun bedrijfsvoering verbeteren. Door data-analyse kun je bijvoorbeeld inzicht krijgen in de voorkeuren van je klanten of in de prestaties van machines.’

Een data-standaard

Van big data ging het gesprek over naar het delen van data. Volgens Jorn Bertens, inkoopverantwoordelijke bij Van Oord is het delen van data in de maritieme sector nog tijdrovend en ingewikkeld omdat er geen eenduidigheid is. ‘Wat zou het mooi zijn als je gewoon één standaard hebt, dat je het op één manier deelt.’

Hiervoor is de One Marine Data Standard (OMDS) ontwikkeld door een consortium van vier grote bedrijven: Boskalis, Van Oord, IHC en Damen. OMDS moet de communicatie tussen scheepsbouwers en leveranciers van producten en diensten efficiënter maken. Door gebruik te maken van dezelfde standaardtaal kunnen scheepsbouwers en leveranciers sneller en foutlozer communiceren. Dit levert tijdwinst en kostenbesparingen op.

‘De handlingskosten staan nu vaak niet in verhouding tot de waarde van de te bestellen producten’, zei directeur Klaas Koetjes van 2BA, het bedrijf dat OMDS beheert. ‘OMDS kan helpen om deze kosten te verlagen.”

Naast de vier initiatiefnemers hebben inmiddels ook andere maritieme bedrijven zich aangesloten bij OMDS, waaronder Huisman Equipment, Feadship en Damen Refits & Services.