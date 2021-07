Twee aanvaringen op een dag bij brug IJssel in Zutphen Facebook

Zutphen 22 juli 2021, 22:11

Een binnenvaartschip is donderdag tegen de brug over de IJssel in Zutphen gevaren. Daarbij is de stuurhut volledig vernield, ook verloor het schip een auto. Eerder die dag raakt een groot plezierjacht ook al de brug.

Door het ongeval met het binnenvaartschip is het treinverkeer en wegverkeer enige tijd op de brug stilgelegd tot nadere inspectie van de brug. De bemanning van de RWS 80 heeft het drijvende gedeelte van de stuurhut versleept naar het Twentekanaal. De brandweer heeft zich ontfermd over de auto. ProRail en gemeente hebben inspecties uitgevoerd aan de brug.

Bij de aanvaring raakte niemand gewond. Scheepvaart kan op aanwijzingen van Rijkswaterstaat langs het incident.

Donderdagmorgen is een afvarend jacht in aanvaring gekomen met het vaste gedeelte van de verkeersbrug in Zutphen. De schipper van het jacht heeft vermoedelijk de hoogte van zijn jacht verkeerd ingeschat en toen hij dat besefte heeft hij geprobeerd te keren en daarbij de snelheid van de stroming van de rivier onderschat.

Daardoor kwam hij dwars te liggen in de rivier en kwam zijn stuurhut in aanraking met de verkeersbrug. Het jacht schuurde door de sterke stroming onder de verkeersbrug en spoorbrug door en maakte daarbij flinke slagzij.

De politie heeft met een Rhib het beschadigde jacht naar de Noorderhaven in Zutphen gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij de aanvaring. (Rene Quist & Sander Wels)