AANGEVAREN SLUISDEUR

De stuurvrouw van de La Primavera, die zaterdag 11 november met vaart tegen de sluisdeur van Iffezheim voer, had ruimschoots meer gedronken dan is toegestaan. Maar hoeveel precies is onduidelijk, omdat de bloedproef pas laat werd afgenomen. Het Staatsanwaltschaft Offenburg zegt dat na vragen van Weekblad Schuttevaer.