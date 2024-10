Zware Kees: vaarwegonderhoudsperikelen

Column

‘Te gek! Dus dan halen we duizenden tonnen lading van de weg en dat gaat dan per boot naar de bestemmingen. Niemand kan meer beweren dat wij niet voor duurzaamheid zijn!’ Barry Frissewind, werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is laaiend enthousiast. Wat een plan! Meer vrachtwagens van de weg, zodat daar ruimte komt (en we misschien wel overál met 130 kilometer per uur over de weg kunnen razen, maar dat laatste spreekt hij niet hardop uit…)