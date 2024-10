Overal waar u vaart: ‘Altijd en overal met binnenvaart bezig’

Column

Net terug van vakantie ben ik weer vol in mijn werk gedoken. Brengen heerlijk weer, een goed boek en geen planning mij zonder moeite in de relax-modus, zodra ik water en bootjes zie, heb ik uiteraard ook last van de nodige beroepsdeformatie. Als je opereert in de binnenvaart, laat dat je niet zomaar los, ook niet met een drankje in de hand op een zonnebedje.