Overal waar u vaart: Zeeuws sluisonderhoud

Er was afgelopen zomer veel reuring in het Zeeuwse. Er werd hard gewerkt aan de Kreekraksluizen, waardoor er veel oponthoud ontstond. In de periode van 5 augustus tot 27 augustus werden de kabels van de oostkolk vervangen en aan de geleideconstructie werd gewerkt. Er waren dagen dat er wachttijden waren van gemiddeld 15 uur, met uitschieters van 18 uur wachttijd.

Leek het in de beginperiode van augustus nog redelijk rustig bij het complex, in de maand erna was dit wel anders. Zeker na het afsluiten van het Julianakanaal half augustus liepen de wachttijden steeds meer op. Discussies over de werkzaamheden die tegelijkertijd werden uitgevoerd liepen op, maar de werkzaamheden bij de Kreekraksluizen konden niet langer wachten. De schippers moesten het ermee doen.

Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en zijn er afspraken gemaakt om de werkzaamheden bij de Kreekrak te evalueren. Is het volgens planning verlopen? Was de scheepvaartbegeleiding voldoende? Waren er punten voor verbetering? Hoe zat het met de ligplaatsen? Graag hoor ik voor 4 november hierover reacties van u, zodat ik deze mee kan nemen naar de besprekingen hierover.

Zandkreeksluis

Van 16 tot 24 september stonden er werkzaamheden gepland aan de Oosterscheldebrug van de Zandkreeksluis. Deze werkzaamheden omvatten onder andere het verwijderen van de oude asfaltlagen, inspectie van het brugdek, het uitvoeren van eventuele reparaties en het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen. Dat was een heel forse stremming voor deze werkzaamheden. Daar waren we niet blij mee, maar het werk moest gebeuren.

Maar daar waren we er nog niet mee. Op 29 augustus kreeg ik een zeer verontrustend telefoontje over de Zandkreeksluis. Er waren verzakkingen geconstateerd aan het oostelijke sluishoofd. Er werd gesproken over millimeters per week.

Een zeer zorgelijke situatie die veel kon gaan betekenen voor het gebruik van de sluis. Op zoā€™n moment denk je dat je in een heel slechte film bent beland. Het zal toch niet. Maar jazeker wel. Er werd een team samengesteld om de problemen te monitoren, om te kijken wat er moest gebeuren om de verzakkingen te verminderen enzovoort. Bloktijden voor de scheepvaart volgden, onderzoek op onderzoek kwam naar boven. De toch al geplande stremmingen van begin september werden benut om alle gegevens te verzamelen.

Dachten we in eerste instantie dat er bloktijden werden ingesteld om de scheepvaart zoveel mogelijk door te laten gaan, daar werd al snel een streep doorheen gehaald. Ondanks al onze gefundeerde argumenten werd het wegverkeer hier op de eerste plaats gezet. Totaan de provincie toe werd ingezet op het verkeer. De beperkte bloktijden werden ingezet tot 15 september. Daarna was er de gehele stremming door de werkzaamheden aan de Oosterscheldebrug. In de tussentijd werd duidelijk dat door het storten van steen bij het sluishoofd de verzakking kon worden gestopt. Daar is toen ook gelijk mee gestart en op 27 september was de sluis weer gereed voor gebruik van al het scheepvaartverkeer.

Deze gebeurtenis geeft nogmaals weer hoe kwetsbaar de hele infrastructuur is in Zeeland. Er zal de komende jaren echt ingezet moeten gaan worden om al het achterstallig onderhoud uit te gaan voeren. Dit zal de nodige stremmingen opleveren, maar dan wel gepland en hopelijk goed doordacht.

Een goede vaart!

Marjolein de Voogd

Regiocoƶrdinator Zeeland bij Koninklijke Binnenvaart Nederland Regiocoƶrdinator Zeeland bij Koninklijke Binnenvaart Nederland m.de.voogd@binnenvaart.nl / 06-57774670

Lees ook: Overal waar u vaart: sluisonderhoud in Zeeland Lees ook: Overal waar u vaart: binnenvaart beter op de kaart in Zeeland