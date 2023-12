Documentaire 10 jaar na noodlottige noorderlichtreis Warnow

Regisseur Wim van der Aar heeft 10 jaar na dato de noodlottige reis van de Warnow naar het noorderlicht gereconstrueerd in een documentaire. De film gaat over de reis van acht vrienden, waarvan er drie nooit zijn teruggekeerd.

De zelf opgeknapte oude en getuige motorsleepboot Warnow was het middel, het noorderlicht het doel. Acht vrienden – met geringe zee- en zeilervaring – vertrekken in 2013 naar Noorwegen. Een heftige storm voor de Engelse kust zorgt ervoor dat vijf van de vrienden afhaken. De drie die de reis doorzetten keren nooit meer terug.

Van der Aar reconstrueert in Warnow – Reis naar het noorderlicht het verloop van de noodlottige zeereis aan de hand van interviews met de overgebleven vrienden, het tijdens de reis gefilmde materiaal, en getuigenissen van de mensen die de vriendengroep onderweg zijn tegengekomen. ‘Wat begon als een avontuurlijk jongensboek vol vriendschap en uitdagingen, ontaardt in een aangrijpend drama over verlies en de prijs van loyaliteit’, schrijft de VPRO, coproducent van de documentaire.

2Doc: Warnow – Reis naar het noorderlicht is op donderdag 14 december te zien op NPO 2 om 22:20 uur.