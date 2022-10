Nederlands is de voertaal op de Monaco Yacht Show

‘De katalysator is van Xeamos, de generatoren van Zenoro, allebei Nederlandse bedrijven.’ Schuttevaer krijgt een rondleiding door de machinekamer van Heesen’s nieuwe superjacht Lusine. Niet alleen de bouwer is Nederlands, veel van de techniek aan boord is eveneens van Nederlandse makelij. Nederland is toonaangevend in de superjachtwereld en dat valt pas echt op wanneer die wereld samenkomt op de Monaco Yacht Show.

Lusine is een van de tientallen superjachten die te bezichtigen zijn op de beurs, die van 28 september tot 1 oktober de haven van Monaco vult. Het 60 meter lange superjacht werd eerder dit jaar opgeleverd door Heesen Yachts in Oss.

Twee superjachten verderop ligt de Come Together van Damen Yachting in Vlissingen. Dit eveneens 60 meter lange superjacht is de eerste uit de Amels 60-serie, waarvan de zesde vlak voor de Monaco Yacht Show werd verkocht. Damen Yachting stelt nog twee andere superjachten tentoon op de beurs. De 89 meter lange Here Comes the Sun en de 78 meter lange Energy.

Monegasken

Op de laatste dag in Monaco is ook de bevolking van het vorstendom welkom op de beurs. Maar wie denkt zomaar aan boord te kunnen stappen, komt van een koude kermis thuis. ‘We zitten helemaal vol met klantafspraken’, is het antwoord wanneer een stel aan boord probeert te komen van de in 2021 met zes meter verlengde Here Comes the Sun.

De andere grote Nederlandse werven zijn ook aanwezig: Oceanco, Feadship, Icon Yachts en Royal Huisman. Evenals de grote Duitse werven Lürssen en Meyer en het Italiaanse Fincantieri. Niet allemaal stellen ze een superjacht tentoon. ‘Onze klanten moeten een paar jaar wachten op een superjacht en willen het dan liever niet meer afstaan voor een beurs’, verklaart Jurjen van ’t Verlaat van Royal Huisman. De Vollenhovense werf bouwde recent onder meer het superjacht Phi, dat een Russische eigenaar heeft en daarom verplicht in de haven van Londen ligt.

Milieu en klimaat

Over Russen gaat het verder niet in Monaco. Wél gaat het veel over het milieu, want hoe zit het met de alternatieve brandstoffen in de superjachtwereld? Ephyra zet in op waterstof, maar het gaat hier nog niet om een superjacht op waterstof. Het zijn speedboten, die als tender op een superjacht worden geplaatst. Brandstofleverancier GoodFuels is ook aanwezig om biobrandstof aan te prijzen. Maar vooralsnog wordt er geen superjacht op waterstof of methanol gepresenteerd.

Wel zijn de meeste motoren voorzien van katalysatoren en roetfilters. Dat vinden wij een morele verplichting, stelt directeur Alwin de Kock van de Nederlandse katalysator-fabrikant Xeamos. ‘Anders dan in de binnenvaart, kost een katalysator voor een superjacht relatief een schijntje.’

Maar het zijn niet alleen de milieu-eisen die een rol spelen. Misschien nog wel belangrijker is dat de eigenaren geen rookpluim over zich heen willen wanneer ze met gasten op het zonnedek ontspannen.

Specialisten

Voor praktisch elk onderdeel aan boord bestaan gespecialiseerde bedrijven, en veelal nog Nederlands ook. Zo produceert Cramm Yachting in Leeuwarden luxe loopplanken en davits om bijboten en andere speeltjes aan en van boord te tillen.

Speeltjes die ook regelmatig van Nederlandse makelij zijn. De bekende sloepen van Wajer, maar ook ‘onderzeeërs voor twee’ van het in Breda gevestigde U-Boat Worx. Het bedrijf kondigde op de beurs een grotere onderzeeër aan, ‘als het ware een superjacht dat onder water kan’, vertelt marketing manager Roy Heijdra.

Architecten

Niet iedereen biedt luxe speeltjes aan. Zo houdt Heinen & Hopman uit Bunschoten-Spakenburg zich bezig met ventilatie en verwarming aan boord. In een andere stand staat Radio Zeeland, die bedienpanelen voor superjachten ontwikkelt. Beide bedrijven zijn groot geworden in de zee- en binnenvaart.

Is de Nederlandse maritieme maakindustrie toonaangevend in de internationale superjachtbouw, de architecten zijn dat ook: Cor D. Rover Design, Azure Yacht Design & Naval Architecture, Diana Yacht Design en Mulder Design. Allemaal Nederlands, allemaal houden ze zich bezig met het ontwerp van de binnen- of de buitenkant van superjachten.

Een opvallende aanwezige is het onderzoeksinstituut Marin. Marin is bezig met de bouwen van een nieuw simulatorcentrum en komt veel in de media met haar onderzoeken naar de veiligheid van windparken. Maar het instituut maakt ook studie van superjachten. ‘Een eigenaar wil comfort. Wij kunnen hier verschillende scheepsmodellen testen in onze simulator. Wat vindt de eigenaar het prettigst?’, vertelt Marta Ibarrondo.

Personeelstekort

Behalve dat alle bedrijven op de beurs zich focussen op de superjachtwereld, hebben ze nog een overeenkomst. Vrijwel elk bedrijf maakt zich zorgen over de krappe arbeidsmarkt. ‘Er zijn niet genoeg goede jonge mensen’, zegt Joppe Osté, die zelf na zijn studie bij Damen Yachting ging werken. Vooral scheepsbouwkundigen of werktuigbouwkundigen met een maritieme interesse zijn zeldzaam. Hoe krijg je die aan boord?

Ze zijn er overigens wel, de studenten. Vaak worden ze uitgenodigd door de Nederlandse bedrijven om naar Monaco te komen. Zo ook Jurn Henderiks, student aan de TU Delft. Samen met twee studiegenoten bezoekt hij de beurs. Maar ook voor hen is een stap aan boord vaak geen optie. ‘We zijn niet de doelgroep hier’, denkt Henderiks. Jammer vinden ze het alledrie. Ze erkennen dat de scheepsbouwindustrie met deze ongekende luxe wel een beetje sexyer wordt.

Drijvend circus

De beurs wordt traditiegetrouw afgesloten met een geluidsorkaan aan scheepstoeters. Wanneer de klok zes uur slaat komt het geluid op de gasten af. Vervolgens vertrekken de superjachten in cohorten uit de haven. Een deel van het drijvende circus vertrekt naar Genua om aan boord te worden genomen van de Yacht Servant. Dit 213 meter lange schip heeft een dekoppervlak van 6380 vierkante meter. De Yacht Servant brengt haar kostbare lading naar Fort Lauderdale. Daar begint 26 oktober de Fort Lauderdale International Boat Show. Even terug naar de Yacht Servant, die vaart voor DYT. Wat staat voor Dutch Yacht Transport én ook dit is dus een Nederlandse aangelegenheid.

Aan welke eisen moeten superjachten eigenlijk voldoen?

Nieuwe superjachten moeten voldoen aan de IMO Tier III regelgeving omtrent de uitstoot van NOx, wanneer ze in een emissiecontrolegebied zoals de Noordzee varen. Daarnaast moeten deze jachten voldoen aan de zwavelnormering voor brandstoffen.

Minister Mark Harbers liet op Kamervragen weten dat het moeilijk is nationaal de milieuregels aan te scherpen voor superjachten. ‘Vanuit klimaatoogpunt is een gelijke normering op mondiaal niveau van belang, omdat anders weglek-effecten zullen ontstaan naar landen met minder strenge eisen wat betreft de uitstoot van broeikasgassen. Dit geldt bij uitstek ook voor superjachten. Binnen deze randvoorwaarden zal ik mij er bij de lopende internationale gesprekken voor inzetten dat er zo min mogelijk uitzonderingsposities worden gecreëerd en dat ook specifieke segmenten zoals superjachten onder de maatregelen komen te vallen.’

