Damen’s vijf opvallendste schepen van 2022

Scheepsbouwer Damen had niet alleen cijfermatig een bijzonder jaar, met een recordomzet van 2,5 miljard euro. 2022 werd ook gekenmerkt door een aantal opvallende schepen. Schuttevaer zet de bijzonderste – van de in totaal 104 opgeleverde schepen – voor u op een rijtje.

Sparky

In de Nieuw-Zeelandse haven van Auckland vaart de groene Sparky. De sleepboot, RSD 2513-design, heeft 2240 batterijen aan boord die samen zorgen voor 2784 kWh. Die power levert de sleepboot een paaltrekkracht van 70 ton. In twee uur is het schip volledig opgeladen. Jaarlijks levert het schip een besparing van 465 ton CO2-emissies op.

Het schip is alom geprezen. Het won de prijs voor beste sleepboot van het jaar. En werd door Time Magazine in de Top 200 beste innovaties gekozen. Time prijst de duurzaamheid, waar geen kracht voor is ingeleverd.

Aqua Helix

Gifgroen en pijlsnel. Dat is de beste manier om Damen’s Fast Crew Supplier 7011 te beschrijven. Het 73,60 meter lange schip staat beter bekend als de Aqua Helix. Het mengt zich in een markt waar helikopters de scepter zwaaien. Het schip kan een enorme snelheid halen, 74 km/u, en wordt momenteel voor de kust van Brazilië gebruikt om personeel naar offshore-platformen te brengen.

Iets wat, zeker wanneer het ver uit de kust is, door helikopters wordt gedaan. De Aqua Helix heeft alleen een veel grotere capaciteit (122 personen) dan de helikopters én levert op snelheid minder in dan andere offshore schepen. Vier 20-cilinder MTU motoren met een totaalvermogen van 20.000 pk zorgen voor de snelheid. Aan boord staat een gyro-stabilisator van Veem, die moet ervoor zorgen dat de mensen aan boord niet misselijk worden op het smalle schip (11,20 meter breed).

Elf LNG-tankers

In 2022 leverde Concordia Damen elf LNG-aangedreven binnenvaartschepen op. De ‘Blue’-schepen worden door de Werkendamse tak van Damen gebouwd voor Shell. Het eerste schip uit de serie was de Blue Marjan die nog net in 2021 werd opgeleverd.

Deze serie, officieel de Parsifal-serie, zou eigenlijk uit veertig schepen bestaan. Maar geluiden uit de markt bevestigen dat 40 niet gehaald worden. De 110 x 11,5 meter grote schepen hebben en een extreem geringe diepgang – 2800 ton op 3,25 meter diepgang – om het laadvermogen op het Nederlandse, Belgische en Duitse kanaal- en riviernetwerk te maximaliseren.

Cutter Section Dredger 650

Op het eerste oog is er weinig bijzonders aan deze Cutter Section Dredger (CSD). Echter is de CSD 650 bijzonder vanwege de oplevertijd. Het werd door Damen in slechts 44 dagen na de bestelling opgeleverd aan HAC Cranes. De cutterzuiger heeft een baggercapaciteit van 7000 kubieke meter per uur.

De snelle oplevertijd is te verklaren omdat de cutterzuiger op speculatie was gebouwd door Damen Albwardy’s werf in Sharjah, Dubai. Het is het kenmerk van Damen, seriebouw van bijzondere schepen.

Superjacht SeaXplorer 58

We spelen een klein beetje vals. Dit nieuwe superjacht wordt eigenlijk pas dit jaar opgeleverd. Maar het is een bijzondere. Met haar afmetingen, 58 meter lang, 11 meter breed en 3,6 meter diepgang, valt het nieuwe superjacht niet zo op. De romp trekt echter alle aandacht, deze is geschikt om door ijs heen te varen. De SeaXplorer-serie is dan ook bedoeld voor de avontuurlijke eigenaren.

Het schip werd begin dit jaar te water gelaten door Damen Yachting op de werf in Antalya. Later dit jaar wordt het opgeleverd.

