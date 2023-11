Trackpilot rukt op in binnenvaart

Bijna 8% procent van de binnenvaartschepen is inmiddels uitgerust met een trackpilot. De technologie is populair omdat schippers minder vermoeid raken en het bespaart brandstof. Tegelijkertijd is er ook zorg bij de overheid want er is nog geen regelgeving.

Volgens schattingen van leveranciers zijn inmiddels al zo’n 900 binnenvaartschepen uitgerust met deze technologie. Dat komt neer op 8% procent van de binnenvaartvloot. Met een trackpilot kan een schip een vaarlijn houden, vergelijkbaar met lane assist bij moderne auto’s. Deze groei heeft de sector verrast, zo valt te horen bij een rondgang langs de drie leveranciers: Argonics, Tresco en Shipping Technology.

Trackpilots worden gezien als hulpmiddel en er zijn daarom nu nog geen specifieke eisen aan het apparaat zelf. Navigatie-apparatuur zoals de binnenvaartradar is wel aan strenge eisen onderworpen. Door steeds slimmere trackpilots neemt noodzaak tot regelgeving en standaardisatie toe, zo valt te horen bij het minsterie van Infrastructuur. Weliswaar wordt er in CCR-verband aan gewerkt, maar die regels laten op zich wachten.

Wachtalarm

Patrick Potgraven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: ‘Daarom hebben wij MARIN gevraagd te komen met ‘best practices’ die een voorstel doen voor een veilige inzet van trackpilots. . Bijvoorbeeld dat er standaard bij elke trackpilot een wachtalarm wordt ingebouwd’. De ‘best practices’ zijn naar verwachting in januari beschikbaar. ‘Het zou fantastisch zijn wanneer de leveranciers daarna samen zouden besluiten om afspraken te maken over de toepassing daarvan. Dat voorkomt dat er concurrentie ontstaat op dit vlak, iets dat echt ongewenst is.’

Ook scheepsverzekeraar EOC is voorstander van zelfregulering. ‘Wij willen deze innovatie niet remmen. Het is wat ons betreft een stap in de richting van remote of semi-autonoom varen. Maar wij pleiten wel voor uniformiteit bij trackpilots. Schepen die varen met trackpilot zijn verzekerd. Het is een hulpmiddel, de schipper blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijkheid voor het schip’, zegt preventiemanager Marnix de Bakker.

Bas de Bruin stelt dat verzekeraar TVM nog zoekende is naar zijn eigen rol met betrekking tot trackpilots . ‘Vooropgesteld, wij zien de komst van de TrackPilot op binnenvaartschepen als een positieve ontwikkeling, het is echt een mooie innovatie. Maar in hoe­verre worden ongelukken voorkomen door het gebruik van of wordt het juist – door verkeerd gebruik – minder veilig in de binnenvaart?’

Onderwijs

Het Havenbedrijf Rotterdam wil dat er in het onderwijs nu al aandacht wordt gegeven aan track pilots, zegt Harmen van Dorsser, projectmanager VTS Innovation Lab. ‘Heeft een trackpilot ook een beveiligingssysteem zoals wanneer je de handen van het autostuur afhaalt?’, vraagt hij zich af. ‘En in de luchtvaart worden flinke opleidingseisen gesteld aan het gebruik van de automatische piloot. Dat is in de binnenvaart niet het geval.’

