Smart Shipping Event 2023: van innovatie tot praktijk

Nog even, dan is het zover. Op 28 november heeft het jaarlijkse Smart Shipping Event plaats in Landvast, Alblasserdam. Waarom is dit evenement zo relevant en wat is dit jaar nieuw? We vragen het aan marketing- en programmamanager Arjenne Bastiaansen en Schuttevaer-hoofdredacteur René Quist.

Wat kunnen bezoekers verwachten van het evenement?

‘Een dag vol kennis en ervaring uit het vakgebied’, vertelt Arjenne. ‘Het doel is om bezoekers concrete handvatten te geven met een inhoudelijk programma gerelateerd aan slim varen. Van technologische ontwikkelingen en regelgeving tot hoe we de vaarwegen in de toekomst gaan benutten.’

Ze benadrukt dat het evenement in één dag een overzicht biedt van de stand van zaken in de sector. ‘Het is een absoluut sterk netwerkevenement waar je bij moet zijn’, voegt René toe.

Wat is er nieuw dit jaar?

‘Het evenement richt zich dit jaar meer op de concrete toepassingen van slim varen. Waar vorig jaar de nadruk lag op de introductie van slim varen, is het nu gericht op wat er al is, waarin men kan investeren en wat het oplevert’, vertelt Arjenne.

René benadrukt dat bedrijven nu daadwerkelijk remote-oplossingen toepassen, waardoor het geen ver-van-je-bed-show meer is. ‘Het evenement is praktijkgerichter dan ooit. Met actieve Nederlandse binnenvaartbedrijven die delen wat ze nu al doen met slim varen. Ook wordt aandacht besteed aan track pilots. Meer dan 700 ondernemers hebben al zo’n systeem aan boord.’

Waar kijken jullie het meest naar uit?

Beiden noemen de sessie met praktijkcases over remote varen. René noemt het de meest innovatieve sessie. ‘Waar vorig jaar aankondigingen werden gedaan, is het nu werkelijkheid geworden. Ik ben elke keer verbaasd over de snelheid waarmee dit soort ontwikkelingen zich voltrekken in de sector. Vooral de snelheid waarmee grote scheepvaartbedrijven dit omarmen. We kijken dus echt uit naar het antwoord op de vraag: “Waarom zijn de scheepvaartbedrijven er zo mee bezig en wat hopen ze eruit te halen?”

Daar springt Arjenne op in. ‘En natuurlijk wat andere bedrijven hiervan kunnen leren, de best practices dus.’

Wat hopen jullie dat bezoekers meenemen na het evenement?

‘Doel is concrete handvatten te bieden voor de implementatie van slimme vaaroplossingen binnen 12 maanden’, zegt Arjenne.

René: ‘Ik hoop dat bezoekers de zaal verlaten met ideeën voor oplossingen die ze op korte termijn kunnen implementeren. Niet alleen kijken naar wat er in 2030 mogelijk is, maar vooral wat ze in 2024 kunnen doen.’