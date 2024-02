Urker kotters blijven binnen voor Bidweek

Urk kent al sinds 1849 op de tweede woensdag in februari de ‘Biddag voor de Visserij’. Deze dag is ooit ingesteld op voorstel van dominee Nentjes door de kerkenraad van de Christelijk Afgescheiden Gereformeerde gemeente. Het belang van de biddag, de woensdag in de ‘bidweek’, zoals ze het op Urk noemen, is nog steeds groot binnen de Urker gemeenschap.

Alle scholen, winkels, bedrijven en rijksinstellingen zijn die dag gesloten. De Urker vissersvloot ligt voor de kant, ook het merendeel van de vlagkotters. De hele week wordt niet gevist, maar op andere weekdagen buiten de woensdag worden wel reparaties aan de schepen verricht.

Afgelopen vrijdag liepen, vooruitlopend op de bidweek, de flyshooters SCH-144 Vertrouwen en UK-112 Wilhelmina Stellendam binnen. Beide flyshooters opereren in het Kanaalseizoen vanuit Boulogne-sur-Mer, waar ook de vangst wordt verkocht. In de komende dagen wordt onderhoud gepleegd aan de schepen, behalve op woensdag, want dan gaat de bemanningen ter kerke. Weliswaar is de SCH-144 van Jaczon Visserij Maatschappij Texel uit Scheveningen niet op Urk geregistreerd, maar toen Jaczon deze flyshooter in 2023 als UK-135 Sjoerd Hendrikje van de familie Pasterkamp kocht, is de Urker bemanning grotendeels aan boord gebleven.