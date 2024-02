Hoogwaterpiek op grote rivieren valt mee

Het water komt minder hoog, omdat komt doordat het de afgelopen dagen in het Duitse stroomgebied van de Rijn minder heeft geregend dan verwacht.

De hoogwatergolf op de Maas heeft Limburg intussen verlaten. Het hoogste punt van de Maas ligt nu bij het Brabantse Megen. Waterschap Limburg heeft de crisisstaf die voor het weekeinde werd ingesteld maandag weer opgeheven.

Er is wel sprake van wateroverlast op veel plekken langs de rivieren, zeggen de waterschappen. Dat komt doordat het grondwater heel hoog staat door de vele regen van de afgelopen maanden. Er staan grote plassen op akkers en weilanden en er ontstaat veel kwel, grondwater dat achter de dijken omhoog komt door de druk van rivierwater. Landbouwers, die langzamerhand willen beginnen met het bewerken van hun akkers, hebben daar last van.

Door de hogere waterstanden zijn ook veerverbindingen uit de vaart, onder meer over de Maas in Limburg en bij Dieren over de IJssel. Gemeenten adviseren verkeer dat via het veer een rivier wil oversteken om eerst online te kijken of die wel vaart.