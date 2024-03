Fleet Cleaner over rompreiniging met robots op Maritime Innovation Platform

In een eerder gepubliceerd artikel ging het over het vierde schip dat het Delftse Fleet Cleaner aan haar vloot van schoonmaakschepen toevoegde. Het binnenvaartschip Memphis uit 1961 is door Holland Shipyards Group ingekort en omgebouwd tot Thunderbird 4. Lees het volledige artikel hieronder.

De scheepsbouwer uit Hardinxveld-Giessendam heeft het oude binnenvaartschip acht meter korter gemaakt tot een lengte van 64,89 meter. Verder is onder meer de accommodatie aangepast, een servicekraan aan boord geplaatst en een Volvo Penta generator om de schoonmaakrobot van energie te voorzien.

De schoonmaakrobot is een essentieel onderdeel van een schip in de vloot van Fleet Cleaner. Het bedrijf wordt door rederijen ingehuurd om zeeschepen onder de waterlijn te ontdoen van aangroei. Dat gebeurt vanaf een omgebouwd binnenvaartschip zoals de Memphis. Het schip komt langszij wanneer het zeeschip is afgemeerd in de haven. Terwijl de lading wordt geladen of gelost wordt onder water een robot aan het werk gezet. ‘Een schoon onderwaterschip scheelt 5 tot 10% brandstof’, vertelde mede-oprichter Cornelis de Vet eerder aan Schuttevaer.

Verdubbeling

In datzelfde interview kondigde hij een verdubbeling van de vloot aan. De eerste van drie nieuwe schepen is nu in de vaart. Thunderbird 4 verschilt in opzet weinig van haar voorgangers. ‘Een verschil is wel, dat we een grote update hebben gedaan aan de afvalwaterzuivering aan boord. De verwijderde aangroei vangen we op en het water wordt gefilterd, zodat we schoon water lozen in de haven. Met deze update gaat het filtergebruik van de eigen installatie verder omlaag en zal de kwaliteit van ons afvalwater nog verder verbeteren. Hiermee is de impact van onze eigen installatie op het milieu nog geringer’, aldus De Vet.

De Thunderbird 4 gaat in haar tweede leven aan de slag in Europese wateren, net als haar voorgangers. ‘Voor Thunderbirds 5 en 6 zijn we aan het kijken om deze buiten Europa te plaatsen, vanwege de klantvraag naar onze gerobotiseerde reinigingsdienst.’