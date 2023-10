‘Klimaatverandering is ernstige bedreiging voor Rijnstroomgebied’

De klimaatverandering vormt een ernstige bedreiging voor het Rijnstroomgebied. ‘De situatie is urgent en er is dringend behoefte aan meer kennis en betere voorspellingen’, zegt voorzitter Helmut Habersack van de Commissie voor de Hydrologie van het Rijnstroomgebied (CHR) in het deze week gepubliceerde jaarverslag van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR).

De CHR en CCR werken al lang samen. Doel is meer kennis te vergaren over de gevolgen van klimaatverandering en de extreme waterstanden die daaruit kunnen voortvloeien. De binnenvaart kreeg de laatste jaren al vaker te maken met extreem lage waterstanden. Zo was 2022, net als eerdere jaren, een droog jaar. In het Rijnstroomgebied viel weinig regen, maar er was ook minder smeltwater vanuit de Alpen. In vergelijking met 2021 werd 2022 dan ook gekenmerkt door minder gunstige vaaromstandigheden in juli en augustus voor zowel de Rijn als de Donau. De periode van laagwater was vorig jaar wel korter dan in 2018.

Over 30 jaar

Maar in het jaarverslag wordt ook langer teruggekeken. De statistieken voor Kaub, op de Midden-Rijn, gaan terug tot 1820 en bevatten gegevens over het aantal dagen met een afvoerhoeveelheid van minder dan 783 kubieke meter per seconde. Dit is een waarde die overeenkomt met een Pegelstand van 0,78 meter bij Kaub. Uit de vergelijking blijkt dat jaren met extreem laagwater zich ook in het verleden hebben voorgedaan. Het effect op het vervoersvolume was destijds echter niet zo groot. De schepen waren kleiner, staken minder diep, er was minder ‘just-in-time’-vervoer en er was minder concurrentie van andere modaliteiten.

Smeltwater

Hoewel de laagwaterperioden dus ook in het verleden voorkwamen, concludeert de CHR wel dat klimaatverandering een lage afvoer in de hand werkt. Het hydrologische regime van de Rijn, die in de Alpen ontspringt, wordt namelijk in het voorjaar en in de zomer sterk beïnvloed door smeltwater.

Om de gevolgen van de klimaatverandering in beeld te brengen, deed de CHR de afgelopen jaren onderzoek naar de sneeuw en gletsjers in de Alpen. ‘Op basis van de modellen en scenario’s die wij hebben gebruikt, gaan wij ervan uit dat de totale afstroming ongeveer gelijk blijft, dus ook op langere termijn. De hoeveelheid water bij een lage afvoer blijft de komende 30 jaar binnen de gebruikelijke bandbreedte. Maar dit neemt in de 50 jaar daarna in hoog tempo af.’

De gevolgen zijn volgens Habersack groot. ‘Iedereen langs de Rijn die water gebruikt, krijgt daarmee te maken. Ook de Rijnvaart blijft hiervan niet verschoond. De perioden waarin het moeilijk is de rivier te bevaren, worden langer. Maar ook energiecentrales en elektriciteitsleveranciers kunnen niet meer evenveel stroom produceren. En drinkwaterbedrijven moeten zich erop voorbereiden dat er vaker een tekort zal zijn.’

Sedimentmanagement

‘De klimaatverandering is dus een ernstig probleem voor de komende decennia als het gaat om de waterstand’, vervolgt hij. ‘Maar ook het sedimentmanagement is voor de scheepvaart van belang. Daar blijven we als CHR ook onderzoek naar doen.’

