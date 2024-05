Rederij Maersk bezorgd over uitbreiding onrust Rode Zee

Houthi-rebellen

De grote Deense rederij Maersk maakt zich zorgen over uitbreiding van de onrust in de Rode Zee door de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op de scheepvaart. Volgens Maersk is de zone met risico’s aan het groeien en zijn er vaker aanvallen op schepen die verder op zee varen. De Houthi’s hebben inmiddels gedreigd ook schepen in de Middellandse Zee aan te vallen als vergelding voor de Israëlische aanvallen in Gaza.