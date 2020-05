Heesen laat superjacht Castor in stilte te water Facebook

OSS Heesen Shipyards in Oss heeft onlangs het 55 meter lange superjacht Project Castor te water gelaten. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dat in alle stilte. Na proefvaarten op de Noordzee, wordt dit superjacht in augustus van dit jaar overgedragen aan de Amerikaanse eigenaar.

Om het werk aan de superjachten in deze coronacrisis door te laten gaan, nam Heesen al vroeg drastische maatregelen, zowel in de productieprocessen als in de kantoren. Zo kon de nodige fysieke afstand worden gehouden. Daarvoor werd het aantal werknemers op de werf gehalveerd door in twee ploegen gaan te werken. Zo kon het werken aan de schepen doorgaan met voldoende flexibiliteit. ‘We waren onder de indruk van hoe het team van Heesen zich aanpaste aan de COVID-19-pandemie’, vertelt Rupert Connor van de Luxury Yacht Group, die de koper van Project Castor vertegenwoordigt. ‘Ze hebben zo toch het optimale aantal manuren voor ons project behouden. Het jacht kan daardoor tijdig worden opgeleverd, wat geen sinecure is in deze uitdagende tijden.’

Appartement van 82 vierkante meter

Project Castor (760 GT) is volgens Heesen het meest volumineuze schip wat op dit moment door een Noord-Europese scheepswerf wordt aangeboden. Zo is er op het schip plaats voor twaalf gasten in zes ruime kamers. Het appartement van de eigenaar van 82 vierkante meter bevindt zich op het hoofddek. De sky lounge is voorzien van een bar.

In de machinekamer staan twee MTU 8V 4000 M63 diesel hoofdmotoren die het schip een snelheid geven van 15,5 knopen. Bij een kruissnelheid van 13 knopen kan het jacht een afstand afleggen van 4.500 mijl. Hiervoor zorgt onder meer de zogenoemde FDHF (fast displacement hull form) van Van Oossanen. De Fast Displacement Hull Form combineert het beste van zowel de displacement als semi-displacement rompvorm en is zowel geschikt voor stalen als aluminium schepen. Het zorgt bij de stalen jachten voor een efficiënte comfortabele vaart, en bij de aluminium schepen voor zowel snelheid als efficiëntie. Het merendeel van de jachten wat Heesen bouwt wordt inmiddels voorzien van deze Fast Displacement Hull Form.

Op speculatie

Heesen bouwde Project Castor op speculatie, er was dus nog geen koper voor. ‘In een wereld waar onmiddellijke bevrediging een integraal onderdeel van onze levensstijl is geworden, wordt de mogelijkheid om de levertijd te verkorten een van de meest gewaardeerde kwaliteiten bij het kopen van een superjacht’, stelt Heesen.

Het superjacht werd ongeveer een week geleden verkocht aan ‘een van de meest ervaren Amerikaanse eigenaren van superjachten’. De verkoop bevestigt het belang van de Verenigde Staten als afzetmarkt voor Heesen. Zes van de tien laatste jachten vonden hun weg naar de VS. (Erik van Huizen)