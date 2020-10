[UPDATE] De Keizer Marine Zaandam failliet, werven superjachten betrokken bij doorstart Facebook

De Keizer Marine Engineering, het Zaanse bedrijf in elektrotechnische installaties voor superjachten, is vrijdag 16 oktober failliet verklaard. De Keizer Marine, circa 450 werknemers, had op 13 oktober al uitstel van betaling aangevraagd. Aan een doorstart wordt gewerkt, zeggen de curatoren. Jachtwerven doen mee aan dit reddingsplan.

1 / 1 Bij De Keizer Marine werken wereldwijd 450 mensen. (Foto De Keizer) Bij De Keizer Marine werken wereldwijd 450 mensen. (Foto De Keizer)

Vrijdag is bij de rechtbank in Haarlem het faillissement uitgesproken. R. Mulder (Pot Jonker, Haarlem )en A. Claus (Haut Legal, Heemstede) zijn aangesteld als curatoren. Curator Rocco Mulder is hoopvol over een doorstart. ‘We zijn de hele week al druk bezig met een heel team aan mensen om te kijken of er een doorstart mogelijk is voor dit mooie bedrijf.

Werven superjachten

Ook de jachtwerven waarmee De Keizer samenwerkt, zijn bij de gesprekken over een doorstart betrokken’, zegt Mulder. Deze werven willen ook geld steken in de redding van De Keizer, schetst Mulder. Ook is er een interesse van andere partijen om De Keizer over te nemen. De Keizer werkte nauw samen met jachtenbouwer Feadship. Of deze werf geld wil steken in De Keizer is nog niet bevestigd.

Familiebedrijf

Het in 1965 opgerichte familiebedrijf begon aanvankelijk met het aanleggen van de elektrische bedrading op schepen. In de loop der jaren groeide Keizer Marine Engineering uit tot een specialist in het integreren verschillende installaties op luxejachten, zoals de elektra, IT en generatoren.

Als De Keizer omvalt en er geen doorstart is, komt de oplevering van tal van superjachten in gevaar. Daarom hebben de werven er belang bij De Keizer te redden, zo schetst Mulder. In het verleden werkte De Keizer onder meer samen met Feadship en Holland Jachtbouw. Zo is het superjacht Symphony van Louis Vuitton-eigenaar Bernard Arnault in Zaandam onder handen genomen.

Groeikosten

Keizer Marine Engineering groeide de voorbije jaren hard. Sinds 2008 is het aantal werknemers ruim verviervoudigd. Grootse groeiambities doen het techniekbedrijf nu echter ook de das om, zo verklaart de onderneming zelf.

Ook de curator stelt dat ‘hoge groeikosten’ bij Keizer Marine niet meer in de pas liepen met de inkomsten en dat er tegenvallers waren.

Topman Sjoerd de Keizer vindt de surseance een ‘bittere pil’. ‘We hebben alles in het werk gesteld om de vraag van onze klanten bij te benen, maar op een gegeven moment lukte dat niet meer’, zegt hij op de website van De Keizer.

