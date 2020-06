109 meter lang superjacht Oceanco klaar voor afbouw Facebook

Het 109 meter lange naamloze nieuwste superjacht van Oceanco is klaar voor de afbouwfase. Het superjacht is ontworpen door Sinot Yacht Architecture & Design en Lateral Naval Architects en heeft een ‘verbazingwekkende hoeveelheid glas.’

De 109 meter lange naamloze nieuwste superjacht van Oceanco is klaar voor de afbouwfase. (Foto Oceanco)

De dekhuizen – hoofddek, brugdek en bovendek – zijn elk volledig omgeven door grote glazen ramen. Lateral heeft wederom met Oceanco samengewerkt aan het ontwerp van het voortstuwingssysteem.

Oceanco in Alblasserdam heeft recent een nieuw afbouwfaciliteit in gebruik genomen. ‘Terwijl ons grootste droogdok plaats biedt aan jachten met een lengte tot 140m, is onze onlangs gerenoveerde afbouwfaciliteit uitgebreid en nu geschikt voor jachten met een lengte tot 120m.

De faciliteiten zijn verdeeld in zones met beperkte toegang om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen voor maximaal 1000 personen op elk gewenst moment, inclusief Oceanco’s outfitting team, onderaannemers, vertegenwoordigers van de eigenaar en de bemanning. Oceanco is nu in staat om tegelijkertijd meer jachten van grotere omvang te herbergen.

Met nu drie uitgebreide state-of-the-art werven in gebruik, heeft Oceanco haar mogelijkheden ‘enorm’ vergroot. Op de werf Zwijndrecht het onderhoud, de verbouwing en de levensduurverlenging van de Oceanco vloot mogelijk. Ook biedt het de mogelijkheid om buitenshuis verbouwingen uit te voeren. ‘We zijn erg blij dat deze faciliteit ook een trainings-/educatief centrum wordt.’

