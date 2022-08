Meisje overlijdt na ongeval op charterschip bij Terschelling

Het slachtoffer van de afgebroken giek aan boord van een zeilcharterschip op de Waddenzee nabij in Terschelling is overleden. Dat meldt de politie Fryslân op Twitter. Het gaat om een leerlingen van een scholengemeenschap in Den Haag.

Op het schip brak het rondhout (giek) tijdens het zeilen en kwam op het meisje terecht. Ze is ter plekke overleden aan haar verwondingen, meldt de politie.

Op het schip waren 15 opvarenden, onder wie jongeren van een scholengemeenschap in Den Haag. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De jongeren zijn aan wal gebracht in Harlingen. Voor hen is slachtofferhulp geregeld, aldus de politie. Volgens Omroep Fryslan waren in totaal 160 kinderen van de school op verschillende schepen aan het varen.

Paul van Ommen van de branchevereniging voor de beroepschartervaart (BBZ) is aangedaan door het ongeluk, zo blijkt uit een interview met Omroep Fryslan. ‘Dit is werkelijk afschuwelijk. Mijn eerste zorg is bij de ouders.”

Van Ommen zegt tegen Schuttevaer dat het belangrijk is dat er onderzoek komt naar het incident. ‘Is hier iets systematisch mis of was dit een ‘freak accident’?’ De tuigage van dergelijke schepen moeten frequent worden gekeurd.

‘Er zijn vaker ongevallen gebeurd, daar proberen we lessen uit te trekken. Dat zijn we verplicht aan de slachtoffers aan de rest van de vloot.’

Naar het ongeluk met de gelijksoortig schip Wilhelmina waar de giek losschoot is geen onderzoek gedaan. De ongelukken zijn lastig vergelijkbaar. Bij de Wilhelmina gaat om bevestiging van de giek met touw, bij het recenste ongeluk gaat het duidelijk om een breuk in het hout. ‘Eerst moeten de feiten boven water komen. Daarna wordt duidelijk of de regels moeten worden aangepast.’

Van Ommen stelt dat iedereen in de chartervaart de veiligheid heel belangrijk vindt. ‘Als je als schipper en bemanning op een schip zit, dan ben je alleen maar bezig met de veiligheid. Ik geloof dat iedereen daarvoor staat.’

Wat het ongeluk voor de chartervaart betekent, is nog niet duidelijk. ‘Ik probeer nu contact te krijgen met de eigenaar en de autoriteiten om te kijken wat er precies aan de hand is en wat we hier als sector mee moeten.’

Volgens nog onbevestigde bronnen gaat het om het schip Risico.

Burgemeester Ina Sjerps spreekt van een ‘vreselijk en dramatisch ongeluk waar kinderen getuige van zijn’. Ik heb er geen woorden voor. Alle aandacht gaat nu uit naar de opvang van hen en andere betrokkenen. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, familie, school en bemanning”.

