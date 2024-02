Tweede waterstofschip van Future Proof Shipping donderdag in de vaart

Het tweede binnenvaartschip op waterstof van rederij Future Proof Shipping komt donderdag 8 februari in de vaart. Ook zal dan de nieuwe naam van het nu nog als FPS Waal bekendstaande containerschip worden bekendgemaakt. Het 110-meterschip is omgebouwd op de werf van Holland Shipyards Group.

De FPS Waal is het tweede emissieloze binnenvaartcontainerschip. Het eerste is ook van Future Proof Shipping, de voor Nike varende H2 Barge 1. Dat schip ging als FPS Maas naar de werf – ook die van Holland Shipyards Group – voor de inbouw van brandstofcellen op waterstof en kreeg daar ook een nieuwe kleur en naam.

Ook het tweede schip krijgt een andere naam, maar het wordt niet gedoopt, want het gaat om ombouw en niet om nieuwbouw. Dat is de filosofie van Future Proof Shipping. Door te kiezen voor ombouw brengt de jonge rederij niet alleen een emissieloos schip in de vaart, maar haalt er ook een ‘vies’ schip uit.

Ballard-brandstofcellen

De FPS Waal krijgt meer vermogen dan haar voorgangster. Aan boord komen brandstofcellen van het merk Ballard met een capaciteit van 1,2 MW, meer dan de 800 kW van de H2 Barge 1. De FPS Waal wordt dan ook ingezet in de Rijnvaart. Het gaat containers vervoeren tussen Rotterdam en Duisburg.

De ombouw van de FPS Waal naar waterstof is onderdeel van het Europese Flagships H2020 Project. De ombouw is mede betaald door Europese subsidies, zoals van het Clean Hydrogen Partnership.

Het derde en vierde schip dat Future Proof Shipping gaat laten ombouwen zijn ook al aangeschaft. De FPS Rijn en FPS IJssel zullen eind dit jaar naar de werf gaan, vertelde CEO Richard Klatten in een interview aan Schuttevaer. Het doel van de waterstofrederij is 30 binnenvaartschepen op waterstof in 2030. Daarmee zou het bedrijf een serieuze bijdrage leveren aan het door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestelde doel om in 2030 150 emissieloze schepen in de vaart te hebben.