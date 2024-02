Panteia: havengeld voor binnenvaart stijgt fors in 2024

Volens Panteia is het gros van de verhogingen terug te voeren op inflatiecorrectie. Alleen voeren sommige havens wel heel merkwaardige correcties door, schetst binnenvaartonderzoeker Wouter van der Geest van Panteia.

De meest opvallende stijging was daarbij waarneembaar bij de gemeente Vlissingen – niet te verwarren met de Sloehaven, die onder het havengebied van North Sea Port valt. De gemeente Vlissingen besloot het havengeld met liefs 34% te verhogen, waardoor een havenbezoek door een schip van 1500 ton dit jaar ineens 265 euro kost, tegen 197 euro een jaar eerder. Andere havens die forse verhogingen doorvoeren zijn Gouda (+12%), Port of Twente (+10%) en Yerseke (+10%).

Het gemiddelde tarief voor binnenhavengeld stijgt van 13,9 cent per ton laadvermogen naar 14,4 cent per ton laadvermogen. In totaal verhoogden 66 van de 98 havens in Nederland met een havengeldverordening, de tarieven. Wanneer de tarieven werden verhoogd gebeurde dat met gemiddeld 6,5%.

Ameland duurste haven

De duurste haven van Nederland is dit jaar wederom Ameland, ook al zijn de de tarieven hier niet verhoogd. Op dit Waddeneiland wordt voor het aanmeren van een binnenvaartschip, ten behoeve van het laden en lossen, een tarief gevraagd per ingenomen oppervlakte. Dit is een afwijkende grondslag. Door het hoge tarief betaalt een schip van 1500 ton bijna 900 euro om af te meren, ruim twee keer zoveel als in andere dure havens, zoals Huizen, Harderwijk en Eindhoven.

