Bijna 18.000 hectare in Voordelta straks verboden voor bodemvisserij

Verbod gaat door

Ondanks protesten vanuit onder meer de visserijsector komt er toch een verbod op de bodemberoerende visserij in een deel van de Voordelta voor de kust van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het verbod in eerste instantie geldt voor een gebied van 17.900 hectare.