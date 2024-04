[OPINIE] Niets is onmogelijk, wanneer iemand iets vindt

Ingezonden artikel

Ons land loopt over van de personen en instanties die ergens iets van vinden, iets op hun manier interpreteren, of iets anders zien of een andere visie hebben. Niet zelden gestoeld op vage motieven. De afgelopen weken heeft u in de media kunnen lezen dat onze overheid ook weer iets vindt. In dit geval over de status van de in juli 2023 boven de Waddeneilanden uitgebrande autocarrier Fremantle Highway.