Dit zijn de Maritieme Boegbeelden van 2023

Schuttevaer schrijft zeven dagen per week over de maritieme wereld. In december maakt de redactie van Schuttevaer de balans op. Wie viel dit jaar op? Wie was vaak in het nieuws? Ofwel, wie waren de maritieme boegbeelden van 2023?

Mark Harbers, demissionair minister IenW

Hij was werkelijk overal. Of het nu bij de ingebruikname was van het waterstofschip H2 Barge 1, het Havendiner in Amsterdam of de presentatie van het Maritieme Masterplan; minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat was present. Schijnbaar onvermoeibaar lachte de bewindsman naar elke camera en sprak hij in elke microfoon over het belang van scheepvaart, scheepsbouw en havens.Voor een sector die soms moeite heeft zichtbaar te zijn en de stem te laten horen in Den Haag, is een minister die omkijkt naar de maritieme wereld essentieel. Daarom is Mark Harbers met recht het maritieme boegbeeld van 2023. En misschien was hij zich aan het voorbereiden op deze baan…

Thecla Bodewes, directeur TB Shipyards

Ze is de zesde generatie van een familie Groningse scheepsbouwers. De afgelopen jaren groeiden haar werven fors door overnames. Toch had Thecla Bodewes tijd om zich vrijwel dagelijks in te zetten als boegbeeld van de Topsector Water & Maritiem. Ze was nadrukkelijk betrokken bij de sectoragenda van de maritieme maakindustrie. En daarmee is zij met recht een maritiem boegbeeld.

Marco en Leendert Hoogendoorn, directeuren HSG

Het is weinigen gegeven hun plaats in deze lijst te prolongeren. Toch twijfelde de redactie geen moment om wederom de gebroeders Hoogendoorn te kiezen. Hun Holland Shipyards Group blijft aan de lopende band uiterst innovatieve elektrische ferry’s afleveren. Ook bouwde HSG binnen de daarvoor gestelde tijd het eerst volledig op waterstof varende schip H2 Barge 1. Ook is hij een pr-kanon.

Danny Werkman, eigenaar Scheepvaartbedrijf Dari

Samen met zijn broer Rino blijft Danny Werkman aan de weg timmeren. De vloot van Scheepvaartbedrijf Dari telt inmiddels 40 schepen en daarmee is het een van de grootste van Europa. In 2022 nam Dari een belang in Koole Tankrederij en doopte dat om tot tankrederij De Volharding. En passant opende De Volharding in Werkendam een afbouwwerf en kreeg Dari een vergunning om met Seafar remote te varen op de Rijn. Ook gaat Dari een controlecentrum bouwen in Dordrecht met Seafar-technologie.

Marja van Bijsterveldt, maritiem gezant

De burgemeester van Delft is een klassieke CDA’er. Als de plicht roept, staat Marja van Bijsterveldt er. Met bijzonder veel enthousiasme pakte zij de opdracht aan om tot een maritieme sectoragenda te komen.Of het nu haar lach was, haar vermogen tot verbinden of haar Haagse netwerk; Van Bijsterveldt wist Den Haag zover te krijgen dat er nu weer actieve industriepolitiek voor de maritieme maakindustrie wordt bedreven. En dat verdient een oprechte pluim.

Richard Klatten, directeur Future Proof Shipping

Veel bedrijven willen een waterstofschip bouwen, Richard Klatten (foto links) heeft een waterstofschip varen en de tweede is aantocht. De oud-advocaat mag graag prikkelen en pakt de telefoon als Schuttevaer weer eens over dat andere waterstofschip Antonie schrijft, want dat is zijn ogen geen zero-emissie-schip. ‘Het vaart dieselelektrisch’, benadrukt Klatten. Bij de ingebruikname van het schip H2 Barge 1 van Future Proof Shipping, wist Klatten minister Mark Harbers te strikken en koos hij het oude zwembad Tropicana in Rotterdam als locatie in plaats van de werf. Ook maakte hij handig gebruik van verlader Nike om het schip onder de aandacht te brengen. ‘Per schoen kost vervoer met dit schip slechts een paar cent extra.’ Juist door de relatie te leggen met alledaagse goederen als schoenen, weet Klatten het belang van de binnenvaart bij een groot publiek te onderstrepen.

Paul van Ommen, directeur BBZ

Hoe druk hij het ook heeft, vrijwel altijd pakt Paul van Ommen de telefoon op. De directeur van de BBZ, vereniging voor beroepschartervaart, snapt als geen ander dat media een cruciale rol spelen voor de belangenbehartiging van de bruine vloot. Hij durft scherp aan de wind te varen en schuwt daarbij kritiek op de eigen sector allerminst. Zeker als het gaat om veiligheid hamert Van Ommen al jaren op de eigen verantwoordelijkheid van de chartervaart. Na het harde rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid reageerde Van Ommen fel: ‘Ik wil niet zeggen dat dit ongeval voorkomen had kunnen worden. Wel is er onvoldoende gedaan om dit te voorkomen’, zei Van Ommen. ‘Er zijn doden gevallen en nog steeds zijn er schippers die denken dat we goed bezig zijn. Zo kende de schipper van de Risico de onderhoudsnormen van de branche niet.’ Koninklijke Binnenvaart Nederland zou een voorbeeld moeten nemen aan deze manier van vertegenwoordiging.

Peter van der Veen, voorzitter ASV

Schippersvereniging ASV slaat al jaren hard op de trom als het gaat om de overgangsbepalingen in de binnenvaart. Ook was de ASV altijd mordicus tegen het invullen van de hardheidsclausule om aan te tonen dat een schip onmogelijk kan voldoen aan al die nieuwe eisen. De gestaalde kaders bij ASV moesten daarom even ademhalen toen hun kersverse voorzitter Peter van der Veen in de Schuttevaer ineens wél pleitte voor het invullen van deze clausule. Niet omdat er veel licht zit tussen zijn mening en die van de rest van de ASV, maar vooral omdat Van der Veen meent dat deze zet politiek handiger was. ‘We hebben geconcludeerd dat het ministerie niet anders wil dan dat schippers allemaal die hardheidsclausule invullen. En daarom willen wij op deze manier gaan aantonen dat de huidige hardheidsclausule niet werkt.’ Met zo’n voorzitter zal na het vertrek van Gerberdien le Sage de ASV ook in 2024 stevig van zich laten horen in alle binnenvaartdossiers.

Rob Verkerk, voorzitter Nederland Maritiem Land

Je neemt een marineofficier met een baard, type kapitein Rob, en die schuif je voortdurend naar voren als boegbeeld voor de maritieme maakindustrie. Bij letterlijk elk event dat ook maar naar zeewater rook, was voorzitter Rob Verkerk aanwezig. Al dan niet gehuld in zijn militaire kostuum. Voormalig commandant Zeestrijdkrachten en commandant Korps Mariniers is een PR-kanon pur sang. Misschien is het zijn militaire duidelijkheid die ervoor zorgt dat iedereen in het gelid loopt. Feit is dat Verkerk er samen met NMT in slaagt alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en dat het Maritiem Masterplan geld krijgt uit het Nationale Groeifonds.

Rolf Maliepaard, directeur Koninklijke Van der Wees.

Koninklijke Van der Wees is een grote naam in de wereld als het gaat om speciaal transport over water. Vrijwel altijd zijn de schippers van Van der Wees betrokken bij het transport van superjachten in Nederland. Rolf Maliepaard (foto links) staat weinig in de picture. Liever laat hij z’n mensen en de schepen shinen. Toch drukt Maliepaard wel degelijk zijn stempel op de maritieme sector. Onder zijn leiding werd Van der Wees nog zichtbaarder. Zijn laatste wapenfeit is de complete renovatie van het hoofdkantoor aan de Oude Maas. Het vertrouwde wit maakt plaats voor de huiskleuren bruin en geel. Door het transport van de superjachten en bijvoorbeeld die van de onderzeeboot U-17 actief bij de media onder de aandacht te brengen, weet Van der Wees telkens de maritieme kracht van ons land te etaleren. Als meer bedrijven dat zouden doen, zou scheepvaart veel beter op de radar staan in Den Haag.

Benjamin Grefkens, directeur Neptune Marine

Ineens was het schip er. De Canopée is zo’n schip waar Discovery Channel een documentaire van gaat maken. Vaak is dat schip dan in een ver buitenland gebouwd. In dit geval stond de werf gewoon in Hardinxveld-Giessendam. Zonder enig rumoer vooraf bouwde Neptune Marine dit toch wel heel speciale schip voor het vervoer van onderdelen voor de Ariane-raket. Het schip is uitgerust met wind-ondersteuning van Ocean Wings. Geheel terecht won de Canopée de prestigieuze titel Ship of the Year tijdens het Maritime Awards Gala. Met de Canopée zorgt Grefkens ervoor dat Nederland nog meer op de kaart staat als maritiem innovatieland. Via de schepen, maar ook via zijn rol als bestuurslid bij NMT is de welbespraakte Benjamin Grefkens invloedrijk.