Scheepvaartbedrijf Dari en Volharding Group zetten vol in op systemen Seafar

De CCR besluit 6 december over een ontheffing voor drie schepen. Die zouden dan mogen varen tussen Bonn en Gorinchem. Er moet vooralsnog wel worden voldaan aan de normale bemanningseisen.

Rijnvaartcommissaris Ivo ten Broeke liet op het door Schuttevaer georganiseerde Smart Shipping Event weten dat hij de kans heel groot acht dat die ontheffing er komt.

Bemanning meenemen

COO Raymon Berkhout van de Dari Group hield op datzelfde event nog een slag om de arm. ‘Eerst zien dan geloven.’ Maar hij kijkt er zeer naar uit om te gaan testen. ‘Van die drie schepen die in aanmerking komen voor ontheffing, zijn er twee van ons.’ Dat zijn het koppelverband Privilige en het 135-meterschip Perseverance.

Wanneer de ontheffing er komt betekent dat, dat de schepen op afstand bediend kunnen worden. Het eigen controlecentrum in Dordrecht ‘moet er over een maand of drie staan’. Dit zogenoemde ‘remote center’ is voor Dari Shipping een belangrijke stap. ‘We geloven hier echt in. Maar de bemanningen moeten er ook in geloven. Het is heel belangrijk ze mee te nemen in dit verhaal.’

Volgens Berkhout is de business case nog niet rond. Dat lukt pas wanneer er ook echt met minder bemanning aan boord kan worden gevaren. Op het Smart Shipping Event bleek dat dit zeker nog niet aanstaande is voor schepen langer dan 20 meter. ‘Maar ook dan draagt het systeem wel bij aan onze flexibiliteit. Schippers willen niet altijd meer op pad zijn. Denkbaar is een weekje op en een week thuis, maar dan wel varen vanuit het controlecentrum’, schetst Berkhout de toekomst.

Revolutionair

Voor nu wordt met spanning uitgekeken naar 6 december. ‘En dan willen we gewoon gaan testen. Ik denk dat de ontwikkelingen op het gebied van Smart Shipping nu te vergelijken zijn met de mobiele telefoon. Dertig jaar geleden hadden mensen ook niet bedacht dat we nu niet meer zonder zouden kunnen.’