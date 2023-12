Kleurrijk 111 meter lang nieuw superjacht Y726 van Oceanco in Alblasserdam voor afbouw

Project Y726 is het nieuwste schip dat superjachtbouwer Oceanco afbouwt in Alblasserdam. Het 111 meter lange superjacht valt op door de graffiti op de boeg.

Het eerste deel van de bouw heeft Oceanco uitgevoerd op de werf in Zwijndrecht. Vanuit daar is het naar de afbouwwerf van Oceanco in Alblasserdam verhaald. Daar kwam het dinsdag 19 december aan en wordt de laatste hand aan het schip gelegd. Speciaal voor het transport heeft de Nederlandse graffiti-artiest I AM EELCO de boeg mogen beschilderen.

Het superjacht is 111 meter lang en 16 meter breed. Met een volume van 4550 gt behoort het tot de grootste superjachten ooit gebouwd door de Alblasserdamse scheepsbouwer. Oceanco is gespecialiseerd in superjachten boven de 100 meter.

Aan boord is ruimte voor 28 gasten. Zij kunnen straks genieten van een wintertuin, cocktailbar, bioscoop, jacuzzi en zwembad op het buitendek. Binnenin het superjacht is onder meer nog een bioscoop en ook een gym, spa, sauna en strandclub. Verder is er accommodatie voor 34 bemanningsleden.

Het casco is getekend door het Noorse Espen Øino International, het interieur is van de hand van het Britse Mark Berryman Design.

