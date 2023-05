Superjacht Jeff Bezos vaart voor het eerst met zeilen

De zeilen van het 127 meter lange superjacht Koru van Jeff Bezos zijn voor het eerst zichtbaar geweest. De Koru is al langer bezig met proefvaarten met als uitvalsbasis Mallorca . Dat gebeurde tot nu toe nog met de zeilen gestreken.

Ook op de Noordzee maakte het schip al enkele proefrondjes, maar ook toen waren de zeilen niet te zien. Daar is nu verandering in gekomen. Op foto’s van Tom van Oossanen is goed te zien hoe het superjacht met zes zeilen vaart.

De oplevering van het superjacht komt daarmee echt dichtbij. Oceanco uit Alblasserdam levert daarmee het grootste superjacht uit Nederland en het op één na grootste superzeiljacht ter wereld. Bij oplevering stoot Koru de Infinity van de bovenste plek op de lijst van grootste Nederlandse superjachten. De 117 meter lange Infinity is eveneens gebouwd bij Oceanco.

Niet alleen pakt Koru de eerste plek, maar er komt ook een eind aan een spraakmakend bouwproces. Het superjacht werd wereldnieuws vanwege de rel rond De Hef.

