Eindelijk geld voor Maritiem Masterplan: alles en iedereen aan de slag met schone demonstratieschepen

Interview

Groot was 30 juni de opluchting toen uit Den Haag het verlossende woord kwam. Het Maritiem Masterplan behoort ditmaal wel tot één van de 18 projecten die een bijdrage krijgen uit het Nationaal Groeifonds. Mede dankzij deze 210 miljoen euro kunnen onder meer 40 klimaatneutrale demonstratieschepen worden gebouwd. Tijd om de champagne te ontkurken is er niet, want het project heeft al vertraging opgelopen. We spreken aanjagers Rob Verkerk (Nederland Maritiem Land), Annet Koster (KVNR) en Roel de Graaf (NMT) over de volgende stap.