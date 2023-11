Piet van der Wees opent volledig vernieuwde pand Koninklijke Van der Wees

Met een enorme rode schaar knipten Piet van der Wees en Rolf Maliepaard vrijdagmiddag het karakteristieke gele lint door dat het bezoek scheidde van het volledig gerenoveerde hoofdkwartier van Koninklijke Van der Wees in Dordrecht. Zeker voor passerende schepen op de Oude Maas zal de verbouwing in het oog springen. Het kenmerkende wit heeft plaatsgemaakt voor de huiskleuren bruin en geel… En dat was wennen voor Pieter van der Wees, zo memoreerde CEO Rolf Maliepaard in zijn speech.

De verbouwing van binnen en van buiten was hard nodig, zo vertelt Rolf Maliepaard. ‘Het kon eigenlijk niet meer. Wij wilden voor personeel en klanten echt een prettige plek creëren. En dat is gelukt.’

De huiskleuren zijn overal terug te vinden. Van gele bank bij de entree tot de houten tafels en bruine wanden in elke kamer. Gebleven is het mooie uitzicht over de Oude Maas waar elke vijf minuten een binnenvaartschip voorbij vaart.

Het personeel van Van der Wees moest noodgedwongen vijf maanden bivakkeren in noodgebouwen en dealen met de overlast van de renovatie. ‘Het was geen pretje om te telefoneren met drilboren een verdieping lager.’

Het interieur is van de hand van Blended Interieur Studio uit Dordrecht. ‘Ontwerpster Kim Overweel heeft er voor gezorgd dat het zo duur mogelijk werd, grapte Maliepaard die benadrukte dat het vernieuwde pand zonder Overweel nooit zo mooi had geweest.

Een kamer in het pand is ingericht als mini-museum dat de geschiedenis van het familiebedrijf dat in 1906 is opgericht laat zien. Wie bij Van der Wees op bezoek is, moet echt even in die kamer kijken.