Deze week in de nieuwe Schuttevaer: schorsing NBKB heeft ‘enorme gevolgen’ en ingrijpen nodig voor behoud scheepsbouwsector

Het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) is per direct geschorst door de Raad van de Accreditatie, de gevolgen zijn groot voor de bruine vloot én de binnenvaart. En kabinetsgezant Marja van Bijsterveldt heeft de aangekondigde Sectoragenda voor de maritieme maakindustrie gepresenteerd. De belangrijkste boodschap: Nederland moet weer veel schepen zelf gaan bouwen; dit en meer lees je in deze editie van Weekblad Schuttevaer.

Het schorsen van NBKB heeft ‘enorme gevolgen’ voor de binnenvaart en de bruine vloot, stelt Paul van Ommen, voorman van de belangenvereniging voor beroepschartervaart (BBZ) op het nieuws. Ook de ASV vindt dat het ‘zo snel mogelijk opgelost moet worden’. In de nieuwe Schuttevaer lees je over de schorsing en de gevolgen.

Hoge piefen verzamelden zich afgelopen week in Rotterdam. Marja van Bijsterveldt presenteerde daar haar sectoragenda met de titel ‘No guts, no Hollands Glorie!’ aan het kabinet. Een driekoppige kabinetsdelegatie nam de agenda in ontvangst. Het kabinet moet ingrijpen om te voorkomen dat de scheepsbouwsector in Nederland verdwijnt, zo stelt Van Bijsterveldt. Daarom gaat er de komende jaren 60 miljoen euro extra naar de scheepsbouwsector.

De 50 editie van de Strontrace liep uit op een spannende wedstrijd. Na een indrukwekkende inhaalrace, ging Verwisseling ervandoor met de winst. Een uitgebreid wedstrijdverslag met uitslagen en foto’s van de deelnemers, vind je in dit artikel.

Verder aandacht voor de Dag van de Binnenvaart. De voor velen onzichtbare wereld van de binnenvaart wordt op zaterdag 11 november in heel Nederland in de schijnwerpers gezet. Een greep uit de activiteiten die te bezoeken zijn, is op een rijtje gezet in dit artikel.

Tot slot was niemand minder dan Koning Willem-Alexander aanwezig bij de symbolische start van de aanleg van het eerste deel van het landelijke waterstofnetwerk op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. Lees hier meer over officiële start van het netwerk.

Lees de hele krant hier via de link.