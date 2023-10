Kijk achter de schermen tijdens de Dag van de Binnenvaart

Wereld van de Binnenvaart

De voor velen onzichtbare wereld van de binnenvaart wordt zaterdag 11 november in heel Nederland in de schijnwerpers gezet tijdens de Dag van de Binnenvaart. Poorten die normaal gesloten blijven, gaan één dag voor iedereen open. Bezoek een containerterminal, laat je rondleiden op sluizen, of stap aan boord van riviercruiseschepen, vrachtschepen of sleepboten. Een dag boordevol activiteiten met als doel jong en oud op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met een boeiende bedrijfstak.