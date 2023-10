Verwisseling grijpt winst in 50e Strontrace voor Sterke Jerke en Eenvoud

Bij een flauwe Oostzuidoosten wind vertrokken acht skûtsjes in de lichte klasse uit het haventje van Workum. It Soal was bezeild, ook al ging het niet hard, hier en daar werd er ook nog bijgejaagd. Al snel kwamen enorme halfwinders uit het vooronder, ook al is het moeilijk die bij licht weer en in de valse wind van alle schepen vol te krijgen.

Gelijk al werd het verschil tussen de IFKS skûtsjes en de meer traditionele scheepjes met hun bescheiden tuigjes duidelijk.

Winnaar van vorig jaar de Eenvoud met Klaas Jan Koopmans was er, en natuurlijk de Sterke Jerke. Dit schip, toch nog maar kort in de vaart, werd bij dit IFKS kampioenschap gelijk al tweede in de A-klasse achter de Ingelskman van Silke Heerschop. Pieter Jilles Tjoelker won de Strontrace in 2021 ook al eens, dus dit skûtsje leek de grootste kanshebber.

Speciale inschrijving

Maar speciaal voor deze vijftigste editie had de Verwisseling met schipper Bas Krom zich ook weer ingeschreven. Zij wonnen vanaf 2014 zes keer op rij en zijn zeer ervaren. Dat bleek gelijk al bij het bomen door Amsterdam: 1 uur 14 minuten, de snelste tijd. Toch zeilde de Sterke Jerke het snelste door de oostelijke Ringvaart en kwam als eerste in keerpunt Warmond, de Verwisseling volgde op korte afstand.

Op de terugweg, na de verplichte rust in Durgerdam, konden de Sterke Jerke, de Eenvoud en de Verwisseling in die volgorde het Markermeer op, bij een zwakke Zuiden wind en volle maan. Alleen Bas Krom en zijn mannen gingen nu via het Naviduct in Enkhuizen, de andere twee moesten over de Houtrib, theoretisch een uur langer zeilen. Het werd nu echt spannend.

De Verwisseling bleek twee halfwinders te hebben, samen 360 m2, naast elkaar op de fokkeloet gehesen. Dat lukte, de mast ging ook niet overboord en zo zeilden ze een kwartier voor de Sterke Jerke it Soal binnen, gevolgd op drie minuten door de Eenvoud. De schepen moeten elkaar in de heldere nacht in het zicht gehad hebben.

Andere klasse

Voor deze IFKS race skûtsjes met in de sportschool afgetrainde bemanningen, moeten ze maar een aparte klasse met doping controle in het leven roepen. De meer traditionele schepen zoals de Dankbaarheid van Johannes Hobma, al heel lang deelnemer en zeer ervaren, het tjalkje de Vier Gebroeders, de Jonge Durk en de Vriendschap zeilen ook elk jaar weer mee en de hele Strontrace uitvaren binnen de tijd blijft ook een geweldige prestatie.

In de zware klasse was talkjacht Pallieter liefst bijna tien uur sneller dan kraak de Vooruitgang en klipper Willem Jacob. Zes deelnemers in deze klasse, dat geeft hoop voor de toekomst. De poon Maatje, het leukste scheepje, haalde net de tijdslimiet van vrijdag ochtend negen uur niet, maar kwam nog wel binnen.

Uitslagen Strontrace

Lichte Klasse

1. Verwisseling – Bas Krom

2. Sterke Jerke – Pieter-Jilles Tjoelker

3. Eenvoud – Klaas Jan Koopmans

4. Dankbaarheid – Johannes Hopma

5. Nieuwe Zorg – Luuk Friebel

6. Vriendschap – Martijn Ras

7. Jonge Durk – Willem Plet

8. Vier Gebroeders – Eelke Halbertsma

Zware Klasse

1. Pallieter – Remy de Boer

2. Vooruitgang – Johan Wijder

3. Willem Jacob – Tjerk Helsing Hoekstra

4. Avontuur (1mast) – Willem Weijts

5. Verandering – Jacqueline Nugteren

6. Maatje – Dirk Hoogstad (te laat binnen)

Vrije Klasse

1. Nooit Volmaakt – Rob Ligtenberg

2. Nynke – Richard Willart

3. Vlieger – Jan van Rijswijk

4. Wilde Wytsing – Age Veldboom

5. Emanuel – Maik Overbosch

