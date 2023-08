Na personele problemen stremmen nu explosies Oostsluis Terneuzen

De Oostsluis in Terneuzen is deze week vier keer een uur gestremd. Oorzaak is een nieuwe serie ontploffingen voor de sloop van de oude Middensluis, vlakbij de Oostsluis.

De stremmingen zijn als volgt:

Dinsdag 29 augustus van 13:30 tot 14:30 uur

Woensdag 30 augustus 14:15 tot 15:15 uur

Donderdag 31 augustus 15:00 tot 16:00 uur

Vrijdag 1 september 15:30 tot 16:30 uur

Reden dat de stremming steeds 45 minuten opschuift, is dat de werkzaamheden tijdens hoogwater worden verricht. Het hoge water zorgt voor tegendruk op de te ploffen objecten. Hierdoor is er minder uitworp van steen, vertelde een woordvoerder van Nieuwe Sluis Terneuzen eerder aan Schuttevaer.

Tijdens deze serie ploffen is het grootste deel van het buitenhoofd van de Middensluis het doel. Door gecontroleerde explosies uit te voeren, zijn de verschillende muren eenvoudiger te verwijderen.

Westsluis Terneuzen

De Oostsluis Terneuzen is momenteel dé probleemsluis van Rijkswaterstaat. Door een nijpend personeelstekort zijn alle nachtelijke bedieningen van het kunstwerk tot 1 oktober eruit gehaald. Hiermee is getracht de gaten overdag te vullen, maar ook dat kan niet verhinderen dat de sluis, die in een belangrijke hoofdvaarweg ligt, alsnog wordt gestremd. Voor de binnenvaart bestaat wel de mogelijkheid gebruik te maken van de Westsluis, die normaal is gereserveerd voor de zeevaart. Hierdoor zullen de wachttijden bij deze kolk vermoedelijk oplopen.