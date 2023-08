Oostsluis Terneuzen toch ook overdag gestremd

De Oostsluis van Terneuzen is woensdagmiddag 16 augustus van 14:45 tot 22:45 uur gestremd, ook maandagochtend 21 augustus is de sluis niet beschikbaar. Rijkswaterstaat Zeeland heeft veel moeite de diensten op deze sluis te vullen. Daarom was al besloten alle nachtelijke diensten te laten vervallen, maar dat blijkt niet toereikend.

Rijkswaterstaat besloot eerder al de Oostsluis van 14 augustus tot 1 oktober niet meer te bedienen in de nacht. De sluisbedienaars die op deze acht-uursdiensten stonden worden nu ingezet om gaten overdag te vullen. Het personeelstekort is echter zo groot dat het er alsnog gaten blijven bestaan.

Omdat de bediening voor iedere sluis de net even anders is, is het niet zonder meer mogelijk mensen van elders in te zetten. ‘Een operator moet eerst worden ingewerkt voor hij of zij op een andere sluis aan de slag kan’, zei woordvoerder Lisanne Verheijen van Rijkswaterstaat daar eerder over. Ze benadrukt ook dat de sluisoperators er alles aan doen om de diensten vol te krijgen, maar dat het lastig is door langdurig zieken en vakanties.

Verbetering

Onduidelijk is of buiten deze twee stremmingen nog meer stremmingen volgen. Rijkswaterstaat verwacht dat de situatie vanaf 1 oktober verbetert, want dan beginnen nieuw opgeleide operators. Dan wordt de Oostsluis ook weer in de nacht bediend.