Oostsluis Terneuzen wekenlang nachtelijk gestremd

De Oostsluis in Terneuzen is de afgelopen maanden al vaker noodgedwongen gestremd. In juli bleek al dat er voor augustus nog 20 acht-uursdiensten openstonden. Rijkswaterstaat maakte dit interne roosterprobleem bekend om op voorhand te waarschuwen dat stremmingen mogelijk onvermijdelijk waren. Nu duidelijk is dat de benodigde invulling niet is gerealiseerd, kiest Rijkswaterstaat voor een nieuwe koers. ‘We willen schippers meer duidelijkheid geven. Daarom is er nu besloten om de diensten in de nacht geheel te laten vervallen en hiermee de diensten overdag te vullen’, vertelt woordvoerder Lisanne Verheijen van Rijkswaterstaat.

Verheijen benadrukt dat de sluisoperators van Rijkswaterstaat er nog steeds alles aan doen om zoveel mogelijk diensten in te vullen. Op de Oostsluis komt de bediening echter niet rond, het gevolg van langdurig zieken op de sluis. ‘Er wordt door iedereen meegedacht en gepuzzeld.’

‘Puinhoop’

Toch is het gevolg voor de binnenvaart groot, zegt regiocoördinator Marjolein de Voogd van Koninklijke Binnenvaart Nederland. ‘Het is verschrikkelijk. Het is één grote puinhoop.’

De Voogd zegt dat het moeilijk is de economische gevolgen in cijfers uit te drukken. ‘Maar zeker is dat schippers moeten omvaren of moeten wachten. Er zijn ook schippers die Zeeland ontlopen, want je weet niet waar je aantoe bent.’

Rijkswaterstaat probeert wel duidelijkheid te scheppen. Al is de boodschap niet prettig, de sluis is de aankomende 1,5 maand bijna 400 uur gestremd.

De planning is dat vanaf 1 oktober de sluis ook gedurende de nacht weer haar kolkdeuren opent. ‘We hebben nieuwe operators opgeleid. Verwachting is dat in ieder geval een aantal daarvan in het najaar begint’, vertelt Verheijen. Maar ze houdt een slag om de arm. ‘In september weten we pas zeker of de stremming 1 oktober wordt opgeheven.’

Krammersluis

Waar de bediening van de Oostsluis Terneuzen verder versoberd lukt het Rijkswaterstaat op andere plekken om de dienstregeling te verruimen. Dat is het geval voor de Jachtensluis bij het Krammersluizencomplex. Verheijen legt uit dat het niet zo is dat sluisoperators overal ingezet kunnen worden. ‘Op iedere sluis is de bediening anders. Daar kunnen we niet zo maar tussen schuiven. Een operator moet eerst worden ingewerkt voor hij of zij op een andere sluis aan de slag kan.’