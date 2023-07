Oostsluis Terneuzen wacht nog 23 stremmingen als niets verandert

De Oostsluis van Terneuzen wordt de komende anderhalve maand nog 23 keer gestremd, als er niets veranderd in de dienstroosters van Rijkswaterstaat. Dat blijkt uit een schema met openstaande diensten op de sluis in handen van Schuttevaer. Rijkswaterstaat bevestigt de echtheid van het document en laat weten alles in het werk te stellen de diensten te vullen.

Vier stremmingen worden deze week in elk geval werkelijkheid, heeft Rijkswaterstaat via vaarweginformatie.nl doorgegeven aan de schippers. De andere 23 openstaande diensten probeert de vaarwegbeheerder nog te vullen. ‘Dat is een puzzel die constant gelegd wordt door onze medewerkers’, zegt woordvoerder Lisanne Verheijen van Rijkswaterstaat. ‘We hebben dit document gedeeld met de binnenvaart, om transparant te zijn. Zo’n onaangekondigde stremming als in Hansweert vinden wij heel vervelend.’

Nieuwe werknemers

Het personeelstekort op de Zeeuwse sluizen is al langer een probleem. Rijkswaterstaat heeft nieuwe bedienaars aangenomen, maar die kunnen pas rond oktober aan de slag. ‘De hele zomer blijft het krap, mede door vakanties. We doen er echt alles aan zoveel mogelijk diensten te vullen. Onze operators zijn flexibel.’

In juli staan buiten de al aangekondigde stremmingen nog drie diensten open. Maandag 24, donderdag 27 en zaterdag 29 juli is de sluis, als er niets veranderd, gestremd van 14:45 tot 22:45 uur. ‘Wanneer de stremming werkelijkheid wordt zullen wij dit communiceren via een BAS-bericht.’

In augustus staan nu nog 20 acht-uursdiensten open. Daarna hoopt Rijkswaterstaat, met de nieuwe werknemers en het op het einde lopen van de vakantieperiode, de bediening weer onder controle te krijgen. Westsluis Terneuzen is wel in gebruik. Daar kan de binnenvaart ook gebruik van maken, al zal het voor vertraging zorgen.

