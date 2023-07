Hansweert volledig gestremd door personeelsgebrek Rijkswaterstaat

De sluizen bij Hansweert zijn dinsdag 11 juli vanaf 23.00 uur tot 6.00 uur woensdag volledig gestremd vanwege personeelsgebrek bij Rijkswaterstaat. KBN is met stomheid geslagen. ‘Het loopt nu echt de spuigaten uit bij Rijkswaterstaat’, zegt Leny van Toorenburg. Individuele schippers als Adrie Kuup zijn woest. ‘Dit is een hoofdvaarweg, Rijkswaterstaat gooit toch ook niet de A2 even dicht?’

KBN is vooral verbolgen over de korte termijn waarop Rijkswaterstaat de stremming bekendmaakte. ‘Iedereen heeft begrip voor het personeelstekort, maar dit is wel erg kort dag. Daar kan de binnenvaart niet meer op inspelen. Dit kost de de binnenvaart handenvol geld. Had er niet iemand van een andere object naar Hansweert gekund?’

Adrie Kuup van ms Nivoma heeft geen goed woord over voor Rijkswaterstaat. ‘Ik weet niet waar Rijkswaterstaat mee bezig is, wij als schippers moeten misschien ook maar iets gaan blokkeren. Ik hoop echt dat er nu iets gebeurt. Je kunt de A2 toch ook niet gewoon even dichtgooien.’

Rijkswaterstaat spreekt van overmacht. ‘Het is krap met de bezetting. Dit vinden wij ook enorm vervelend.’ De korte termijn maakt de stremming nog ingrijpender stelt RWS.