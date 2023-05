Personeelsgebrek dwingt Rijkswaterstaat tot beperkter schutten

Het personeelstekort op de sluizen in Zeeland is zo nijpend geworden dat Rijkswaterstaat de bediening deze zomer niet meer kan garanderen. Ook de afgelopen weken waren er al stremmingen. Het gevolg is oponthoud voor de binnenvaart. Rijkswaterstaat heeft een plan van aanpak, dat deze week wordt afgestemd met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

‘De afgelopen tijd hebben we als binnenvaart veel oponthoud’, zegt Marjolein de Voogd, regiocoördinator Zeeland voor Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). Verschillende sluizen worden telkens voor kortere tijd gestremd. ‘De afgelopen weken waren dat vooral kleine sluizen, maar ook de Kreekraksluis. Die worden allemaal bediend vanuit het Topshuis op Neeltje Jans en daar is niet voldoende personeel om alle kunstwerken te bedienen. Daarom moeten keuzes worden gemaakt.’

Ook de Oostsluis in Terneuzen is al meerdere keren gestremd geweest in de afgelopen periode. ‘Wij hebben 13 maal geteld in de afgelopen anderhalve maand’, zegt De Voogd.

Noodingrepen

Rijkswaterstaat bevestigt de noodingrepen. ‘We hebben in Zeeland inderdaad problemen. We proberen veel op te lossen door te schuiven om de scheepvaart zoveel mogelijk doorgang te laten vinden, maar we krijgen het helaas niet altijd rond’, zegt woordvoerder Suzanne Maas van Rijkswaterstaat. ‘Het is een flinke puzzel. Daarom hebben we hard gewerkt aan een plan van aanpak.’

Dat plan moet duidelijk maken hoe de bediening in de aankomende periode eruit gaat zien. ‘Mogelijke oplossingen zijn bijvoorbeeld andere bedientijden of bediening op afroep. Daarover wordt gecommuniceerd zodra ons plan is goedgekeurd.’

Aan dat plan van aanpak wordt nu de laatste hand gelegd. Er wordt gewacht op een definitief besluit vanuit Den Haag.

