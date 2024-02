Lange aanloop naar berging Verity

Er is nog geen zicht op een bergingsdatum van de coaster Verity. De Generaldirektion Wasserstrassen und Schifffahrt (GDWS) is bezig met de voorbereiding van een aanbestedingsprocedure. Die moet ertoe leiden dat het op 24 oktober vorig jaar overvaren en in de Noordzee gezonken schip dit voorjaar wordt geborgen.

Van de zeven bemanningsleden worden er vier nog vermist. Een vijfde werd na de aanvaring dood geborgen. Kort na de aanvaring zei GDWS dat het wrak voor 31 december moest zijn geborgen. Enkele weken na het zinken werden de masten van het schip, dat rechtop op de zeebodem staat, al wel gekapt, zodat de scheepvaart op de drukke route tussen Helgoland en de Wadden geen hinder zou ondervinden. Er staat zo’n 30 meter water.

Geheel of in delen

Afgelopen week zei een woordvoerster van de GDWS dat de aanbesteding in voorbereiding is. ‘Daarbij wordt eerst gekeken hoe de aanbesteding aan de markt wordt aangeboden. Daarna wordt in samenspraak met het bedrijf dat het karwei gaat doen, bekeken wanneer de berging zal plaatshebben. Gemikt wordt op een periode waarbinnen redelijk rustig weer mag worden verwacht. Dan moet ook nog worden uitgemaakt of het wrak in zijn geheel wordt gelicht of in delen. Ook zullen de rollen staal in het schip, eruit gehaald moeten worden.’

De Verity was met de lading staal onderweg van Bremen naar het Britse Immingham toen ze werd overvaren door de bulkcarrier Polesie.

Apart

Intussen loopt op websites als Vesselfinder en MarineTraffic het aantal dagen waarop het schip voor het laatst een AIS-signaal uitzond verder op. Afgelopen weekend was dat 110 dagen geleden. Het schip staat ook nog altijd onder het kopje ‘our ships’ op de website van eigenaar Faversham Ships op het eiland Man. Faversham reageerde de afgelopen maanden niet op mails van Schuttevaer. Als Faversham Ships Holland in Capelle aan den IJssel erop wordt gewezen dat het schip nog steeds beschikbaar lijkt, zegt een woordvoerder : ‘Ja, dat is wel apart. Ik zal het er eens met de Engelsen over hebben. Die beheren de website.’

Faversham heeft eerder al laten weten afstand te hebben gedaan van het schip en de uitkering van de verzekering aan de GDWS te laten overmaken. Omdat die uitkering, waarover geen mededelingen worden gedaan, niet voldoende is voor de berging, draait de Duitse overheid voor de rest op. De woordvoerster van de GDWS zegt niet te weten welke bijdrage door de verzekeraar wordt geleverd. Volgens een ruime schatting van een Nederlands bergingsbedrijf gaat de berging 5 tot 10 miljoen euro kosten.

