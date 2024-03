Boskalis draait recordjaar met ruim 600 miljoen nettowinst

Koninklijke Boskalis heeft een recordjaar achter de rug. De omzet steeg 20% naar 4,28 miljard euro en de nettowinst met bijna 150% naar 601 miljoen euro. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarcijfers. Het concern kondigt ook aan dat een tweede kantoor wordt geopend in Abu Dhabi, als aanvulling op het hoofdkantoor in Nederland.

Offshore Energy is nog steeds een sterk groeiende inkomstenbron met een omzetstijging in 2023 van 41%. Boskalis was vorig jaar wereldwijd betrokken bij de aanleg van 29 offshore windparken. Dankzij de sterke vraag naar offshore windenergie beleefde het concern in 2023 het beste laatste kwartaal ooit. De omzet van Boskalis was ook in 2022 al sterk gestegen, met 21% naar 3,6 miljard euro.

Verder had de bergingsdivisie een druk en goed jaar met onder meer het olieverwijderingsproject FSO Safer in Jemen, waar 180 miljoen liter olie uit deze oude onveilige opslagtanker werd verwijderd. En afgelopen zomer was Boskalis nauw betrokken bij de berging van de brandende autocarrier Fremantle Highway bij de Waddeneilanden.

In oktober 2023 kondigde het bedrijf de bestelling aan van een ultramoderne sleephopperzuiger bij Royal IHC, die wordt uitgerust om op methanol te werken.

Reactie CEO

CEO Peter Berdowski benadrukt in een reactie dat ‘alle onderdelen van ons bedrijf aan deze prachtige cijfers hebben bijgedragen’ en roemt de medewerkers voor ‘de toewijding, professionaliteit en onderlinge samenwerking waarmee we deze successen hebben kunnen bereiken’.

‘Onze strategie van Sustainable Growth heeft het afgelopen jaar vruchten afgeworpen en ook 2024 lijkt een mooie oogst te beloven. De omvang van de orderportefeuille bedraagt zes miljard euro. In combinatie met de gunstige vooruitzichten in de markt, zorgt dit ervoor dat wij positief zijn over de verwachtingen voor 2024.’

