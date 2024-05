Havenbedrijf Rotterdam wil walstroomproblemen binnenvaart in kaart brengen met enquête

Uitbreiden

Havenbedrijf Rotterdam wil via een enquête de problemen en verbeterpunten van walstroom voor de binnenvaart in kaart brengen. De enquête is opgesteld in samenwerking met Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV). Het Havenbedrijf wil de walstroomvoorziening uitbreiden over het hele Rotterdamse havengebied.