Generatorverbod wordt sterk uitgebreid in haven Rotterdam: ‘Waar geen verbod geldt, gebruikt niemand walstroom’

Interview

Rotterdam gaat het generatorverbod in de haven beter handhaven en uitbreiden naar het westelijke havengebied. ‘Zelfs waar een verbod geldt, maakt slechts de helft van de schepen gebruik van walstroom’, zegt havenmeester René de Vries. ‘Daar word ik een beetje chagrijnig van, want dat verbod is er al jaren. En waar geen verbod geldt, maakt helemaal niemand gebruik van walstroom.’