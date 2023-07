Rijkswaterstaat krijgt bediening niet rond, Oostsluis Terneuzen gestremd

De Oostsluis in Terneuzen is de komende dagen op verschillende momenten gestremd, omdat er niemand is om het kunstwerk te bedienen. Een aantal diensten kan niet worden ingevuld door ziekte, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Vorige week werd de sluis in Hansweert ook gestremd door een tekort aan personeel.

De sluis is maandag 17 juli gestremd tussen 08:45 en 22:45 uur, dinsdag 18 juli gestremd tussen 14:45 en 22:45 uur en woensdag 19 juli tussen 07:00 en 14:45 uur en van 22:45 tot donderdag 20 juli 06:45 uur. De Westsluis is wel beschikbaar voor de binnenvaart.

‘Het is verschrikkelijk’, reageert Marjolein de Voogd, regioco√∂rdinator voor Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). ‘We kunnen wel met de Westsluis mee. Maar dat is een zeevaartsluis, dus dat levert flink vertraging op.’

De Voogd houdt haar hart vast voor de zomer. Rijkswaterstaat is druk bezig met het werven van nieuwe personeel. ‘En dat juichen we toe, maar die beginnen pas in oktober’, zegt De Voogd. ‘Daar hebben we deze zomer nog niets aan.’ En dus worden het spannende maanden voor de binnenvaart in Zeeland. De onverwachte stremmingen gooien de planning overhoop.

Beterschap

Het personeelstekort op de sluizen in Zeeland leidde in mei dit jaar ook al tot stremmingen. Rijkswaterstaat beloofde beterschap en directeur Scheepvaartverkeer en Watermanagement Iris Reuselaars nam maatregelen. Zo werden kleinere sluizen minder bediend. Alles met als doel de hoofdvaarwegen zoveel mogelijk te ontzien.

Op 11 juli bleek dat niet helmaal te lukken. De sluis bij Hansweert werd gedurende de nachtelijke uren niet bediend. Dit werd enkele uren van tevoren gemeld, wat leidde tot onvrede bij Koninklijke Binnenvaart Nederland. ‘Die maatregelen helpen voor de sluizen die worden bediend vanuit het Topshuis, maar niet voor Terneuzen en Hansweert’, stelt De Voogd. Terneuzen en Hansweert worden niet vanuit het Topshuis bediend, maar van op de sluis.

