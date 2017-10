CLIP #29 IJ-brug (6): Bruggenbouwers met tunnelvisie Facebook

In de voorlopig laatste aflevering van zijn videodossier over de geplande fiets- en voetgangersbrug over het IJ spreekt Heere Heeresma jr. met Marcel Oomen, voorzitter van de wijkraad van Overhoeks, een wat duurdere woonwijk op de noordelijke oever van het IJ.

1 / 1 Ondernemers rond de Adamtoren lieten een artist's impression maken van de ‘voetgangerspassage' als alternatief voor een brug over het IJ. (Beeld uit de video) Ondernemers rond de Adamtoren lieten een artist's impression maken van de ‘voetgangerspassage' als alternatief voor een brug over het IJ. (Beeld uit de video)

Tekst en video Heere Heeresma jr

In een glashelder betoog schetst Oomen de tunnelvisie van de voorstanders van een brug, die het alternatief van een tunnel nooit serieus hebben overwogen, en somt een aantal argumenten op voor de aanleg van een tunnel.

Woensdagavond is er in de Passengers Terminal Amsterdam een inloopavond over de mogelijke verplaatsing van de PTA.

