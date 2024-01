Schuttevaer Zuidoost-Nederland: ‘Waar gaat het mis bij Rijkswaterstaat?’

Jaarvergaderingen

Kiezen voor een bouwkuip en dan toch komen met een volledige stremming van het Julianakanaal. Bolders die in de ene sluis veel zwaarder mogen worden belast dan in de andere. Het zijn besluiten die wenkbrauwen doen fronzen bij de Schuttevaer-afdeling Zuidoost-Nederland (ZON). ‘Waar gaat het mis bij Rijkswaterstaat?’, klonk het zaterdag 27 januari op de jaarvergadering in Nijmegen.